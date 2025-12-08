De moord op Lisa uit Abcoude is zo’n verhaal dat je niet meer loslaat. Niemand mag zich nog zó machteloos voelen, vinden ondernemers Maraya en Jordy. Ze maakten een oorverdovend fluitje voor wanneer iemand op straat zich onveilig voelt. „Net zo hard als een ambulancesirene.”

Fluitje van Maraya en Jordy moet aanvallers van het lijf houden: ‘Dit kan net het verschil maken’

Een grote doos met tientallen kleine fluitjes wordt op tafel gezet. Een box die levens kan redden, volgens Maraya en Jordy Leussink. „Dit ding kan hetzelfde geluidsniveau produceren als een loeiende ambulance”, zegt Jordy, terwijl hij het fluitje tussen zijn vingers houdt, tegen de Gelderlander.

Een vergelijking tussen een fluitje van 3 centimeter en een ambulance... „Zullen we het testen?”, zegt Jordy met een uitdagende blik. Hij neemt het kleine, gouden ding tussen zijn lippen, ademt in, stopt zijn vingers in zijn oren en blaast er dan met al zijn kracht lucht in.

Het oorverdovende scherpe geluid gaat door merg en been. „Het is maar goed dat we onze oren dicht hebben. Dit fluitje produceerde net 122 decibel.” Jordy knipoogt. „Dus ja, even hard als een ambulancesirene.”

We hebben een eigen printbedrijf. Wij dachten: dit kunnen we ook hier naartoe brengen Jordy en Maraya

Noodfluitjes naar Twente

Ze noemen het initiatief Fluitje Veilig. Het ontstond na de dood van Lisa uit Abcoude. „Dat verhaal heeft ons geraakt”, zegt Maraya. „Ik ben vroeger zelf ook weleens achterna gezeten op de fiets.”

Zij en Jordy lazen kort daarna over een man uit Zaandam die SOS-fluitjes liet maken voor een veiliger gevoel op straat. Het gebeurt op meer plekken in Nederland. Zij wilden hetzelfde doen. „We hebben een eigen printbedrijf. Wij dachten: dit kunnen we ook hier naartoe brengen.”

Horecagelegenheden, verenigingen en mensen met een 3D-printer kunnen zich bij Jordy en Maraya aanmelden om mee te helpen de fluitjes te verspreiden. „Ze doen bij ons een donatie. Dan krijgen ze van ons een ‘batch’ fluitjes.” Pieters Place in Oldenzaal beet het spits af. „We kregen een heel mooi bedrag om mee te beginnen.”

Voor die ene ‘meid’ die alleen fietst

De bedrijven of organisaties die de fluitjes bestellen, bepalen zelf aan wie ze ze uitdelen. „Zij kennen die ene meid die langs dat donkere stuk moet fietsen”, zegt Jordy. „Of die ene jongen die al eens eerder is lastiggevallen.” Hang de fluit niet aan je sleutelbos, benadrukt Maraya. „Daar kan je op de fiets natuurlijk niet bij.”

Maar het ding is niet alleen bedoeld voor jonge meiden of uitgaanspubliek. „Al laat je even snel de hond uit. Je kunt altijd in een onveilige situatie komen en dan moet je gewoon fluiten voor je leven.”

Maraya ziet voor zich hoe iemand in een donkere straat ineens dat felle geluid laat horen. Het dient voor omstanders als een noodsignaal. Het fluitgeluid gaat zó hard dat je het tot een kilometer verderop hoort. „Hij of zij schrikt zich rot. Dit kan net het verschil maken.”

Winst maken is nooit het doel geweest.Dan zou het voor sommigen onbereikbaar worden, en dat willen we niet Jordy en Maraya

Kan fluitje gehoorschade veroorzaken?

122 decibel, even hard als ambulancesirenes en hoorbaar tot een kilometer afstand, klinkt als een behoorlijke dosis geluid. Is dit fluitje dan niet schadelijk voor het gehoor? Perswoordvoerder Ida Gerda Emmens van Medisch Spectrum Twente zegt van wel. „Alles boven de 120 decibel kan schade veroorzaken.”

Wel is de kans op schade klein met het fluitje, denkt Maraya. „Maar als je vijf hele minuten in het lawaai staat, kan ik me voorstellen dat het niet goed gaat.”

Wat vindt politie van het fluitje?

Maar mag je zomaar iets gebruiken waarmee je mogelijk jezelf en iemand anders gehoorschade aanricht? De politie laat weten dat het Nederlandse strafrecht regels kent voor zelfverdediging. Wie direct gevaar loopt, mag zichzelf verdedigen.

„Maar die verdediging moet wel proportioneel blijven”, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. Of het mag, hangt dus af van de intentie. „Wil je om hulp roepen of bewust beschadigen? De rechter zal daarover moeten beoordelen.”

Maraya en Jordy benadrukken dat het fluitje echt alleen bedoeld is in geval van nood. Maraya: „Als je moet kiezen tussen lawaai maken of aangevallen worden, is de keuze niet moeilijk.”

Ondernemers willen iets goeds doen

Een fluitje kost 20 cent. Niet veel dus. Aan de eindstreep levert het Jordy en Maraya nauwelijks iets op. „Dit zijn de productiekosten”, aldus Jordy. Winst maken is nooit het doel geweest. „Dan zou het voor sommigen onbereikbaar worden, en dat willen we niet”, legt Maraya uit.

Fluitje Veilig kost ze dus veel eigen tijd, materiaal en energie. „Daarom kunnen we er niet aan beginnen om de fluitjes per stuk te gaan verkopen, inpakken en opsturen.” Maar wat als je geen bedrijf, vereniging of organisatie hebt? „Dan mag je er uiteraard eentje bij ons komen ophalen.”

Het stel wil de komende tijd nog meer ondernemers aansporen mee te doen. Jordy: „Als we met samen iets goeds doen, dan kunnen we met zijn allen een beetje beter slapen.”

Maraya en Jordy Leussink maken fluitjes die je kunt gebruiken als je je onveilig voelt. „Het schrikt af én het is een noodsignaal.” Foto: Reinier van Willigen

