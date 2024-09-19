Hij dacht een gat in de markt te hebben gevonden. Maar door het slechte imago van de fatbike ziet ondernemer Ruud Elbers nu zijn omzet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat terwijl de discussie over de fiets juist kansen biedt, zegt hij. ,,De overlast wordt vanzelf minder, producenten willen dit óók niet.”

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Ruud mag dan verzot zijn op de fatbike, soms kan ook niet anders dan gruwelen wanneer hij jongeren op een exemplaar langs ziet zoeven. ‘Daar gaat er weer één’, denkt de Amersfoortse ondernemer dan. ,,Met een snelheid van 45 kilometer per uur en vaak geen rekening houdend met andere weggebruikers. Ja, dat stoort mij ook. Jammer voor het imago, want de fietsen zijn veel meer dan dat”, aldus Ruud in het AD.

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In mei 2023 richtte Ruud samen met zijn zoon het bedrijf Fatbike Mania op. Een fatbike-webshop met een aanbod van zo'n dertig fietsen. Die vlogen lange tijd als zoete broodjes over de toonbank. Sinds een paar weken niet meer. Onder andere berichtgeving in de media heeft ernstig negatieve invloed op de verkoop, zegt hij. Sindsdien is zijn omzet met ‘meer dan de helft’ gedaald.

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Fatbike steeds vaker onderwerp van discussie

Fatbikes zijn populair, maar ook onderwerp van discussie. Daar zouden vaak ongelukken mee gebeuren, vooral met jongeren en kinderen die rijden op te snelle exemplaren. Om die reden riepen diverse gemeenten en organisaties al op iets te doen aan opgevoerde fatbikes.

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Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt daar inmiddels volop op ingezet. Sinds juni 2024 werden er 16.500 illegale exemplaren ingenomen. Het zijn veelal fatbikes van Chinese fabrikanten, die harder kunnen dan 25 kilometer per uur. Ook in Amersfoort werden vorige week mogelijk 35 van die fietsen aangetroffen. De ILT onderzoekt nog of deze illegaal zijn of niet.

Een sticker - niet de EPAC - op één van de fatbikes, die stelt dat de fiets voor één persoon bedoeld is. Cees Wouda

Ook Ruud kreeg de inspectie op bezoek. ,,Ze hebben een stuk of vier fietsen gecontroleerd, daarvan bleek één illegaal te zijn. Die kon met een omzeiling harder dan de toegestane snelheid en mocht ik eigenlijk niet verkopen. Maar daar was ik mij destijds niet van bewust. Nu wel, net als andere handelaren en producenten. Geloof me: die krabben zichzelf óók achter de oren als ze horen dat duizenden fietsen terug worden gestuurd.”

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Fatbikemarkt verandert

In die zin is de discussie een kans voor de fatbike, zegt hij. ,,De markt is aan het veranderen. Je merkt dat de fabrikanten stappen aan het maken zijn. Er komen steeds minder fietsen die je kunt opvoeren op de markt. Bij mij staan nu ook vrijwel alleen nog fietsen met een EPAC-sticker - een plakkaat waaruit blijkt dat de fiets aan de voorschriften voldoet. De overlast van te snelle fietsen gaat op den duur vanzelf afnemen.”

“ Kinderen op e-bikes of al die anderen die genieten van de fatbike worden er de dupe van ” Ruud Elbers Eigenaar Fatbike Mania

Desondanks kijkt de Tweede Kamer naar andere maatregelen om de fatbike-overlast te verminderen. Partijen pleiten voor een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor de elektrische fiets met dikke banden. Dat moet de fiets minder aantrekkelijk maken en gevaarlijk rijgedrag in de kiem smoren.

Ruud Elbers bij zijn nieuwste aanwinst; een Himway. Ruud Elbers bij zijn nieuwste aanwinst; een Himway. Foto: Cees Wouda

Fatbike Mania de dupe van slecht rijgedrag

Voor Ruud is dat een zwart scenario. ,,In zekere zin kan ik me prima vinden in een leeftijdsgrens van 14 jaar, maar anderen worden daar ook door geraakt. Kinderen op gewone e-bikes of al die anderen die genieten van de fatbike.” Dat terwijl het negatieve imago van de fatbike voor 90 procent te wijten is aan bestuurders die dol zijn op één model, zegt hij. ,,Die met een lang zadel.”

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Zij zetten de fatbike in een kwaad daglicht. ,,Zonde. De fiets is meer dan dat: het is een fijn, comfortabel en stoere fiets waar veel mensen van genieten, waaronder ook veel ouderen. Ik hoop dat zij dat kunnen blijven doen.”