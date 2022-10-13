ASML weegt impact nieuwe exportregels regering-Biden voor China

Chipmachinemaker ASML heeft in afwachting van meer duidelijkheid over de nieuwe Amerikaanse exportregels, het personeel in de VS opgedragen om voorlopig geen diensten aan China te leveren. Volgens een woordvoerster van ASML is uit voorzorg intern een memo gestuurd van die strekking. ASML weet nog niet precies wat de nieuwe regels, die president Joe Biden heeft ingesteld om de export van hoogwaardige chiptechnologie naar China te beteugelen, betekenen voor het bedrijf.

De VS verboden vorige week Chinese bedrijven geavanceerde apparatuur te kopen voor het maken van chips te of Amerikaanse burgers zonder vergunning in dienst te nemen. Washington wil voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen. Voor ASML betekenen de regels een zoveelste uitdaging in de handelsrelaties met China en de Verenigde Staten.

ASML heeft bijvoorbeeld nog altijd geen vergunning om de nieuwste generatie chipmachines, de zogeheten EUV-machines aan China te leveren. Onder toenmalig president Donald Trump heeft Washington een exportverbod ingesteld voor hoogwaardige technologieën naar China. EUV-machines vallen onder het Wassenaar Arrangement. Dit internationale verdrag beperkt de export van wapens naar bepaalde landen, maar ook van moderne technologie die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt.

Eerder leverde ASML al wel oudere generatie chipmachines, die uitgerust zijn met DUV-technologie, aan China. De VS zouden er eerder dit jaar op aangedrongen hebben ook deze technologie niet meer te leveren. Leveringen aan chipfabrieken in China, die eigendom van zowel Chinese als buitenlandse chipfabrikanten zijn, waren in 2021 goed voor een kleine 15 procent van de omzet van ASML.