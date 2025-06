Bakkerij Bliek heeft recent haar winkels in Goes en Zierikzee gesloten, maar daaruit mag volgens de broers Julius en Patrizio Bliek allerminst de conclusie worden getrokken dat het slecht gaat met het bedrijf. Integendeel. ,,We maken hier 20.000 bolussen per dag.’’

De reden voor Bliek (voluit Bliek Meesterbakkers) om de winkels in Goes (in winkelcentrum Beukenhof) en Zierikzee te sluiten, lag volgens Julius in het feit dat het steeds moeilijker was om aan personeel te komen. ,,Het was lastig de bezetting nog rond te breien. We moesten vaak schuiven met mensen en het is zelfs wel eens gebeurd dat een winkel een dag niet open was, omdat er simpelweg niet genoeg personeel was.’’

Julius en Patrizio zeggen tegen het ADdat het zeker geen leuk besluit was, maar dat er eigenlijk geen andere keus was. Het personeel kan terecht in de winkels die er nog wel zijn. Die zitten allemaal op Walcheren, wat het qua logistiek allemaal wat eenvoudiger maakt. De grote bakkerij zit tenslotte op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Winkels zijn er nu nog in Vlissingen, Middelburg, Domburg en Veere. Die laatste is pakweg een maand geleden geopend, in een pand waarin vroeger ook al een bakkerij zat. ,,Het ziet er ook echt nog uit als een authentieke bakkerswinkel’’, zegt Julius. ,,We hebben veel leuke reacties gekregen.’’

We hebben voor die bolussen zelfs een losstaande bakkerij. Daar maken we er elke dag ongeveer 20.000. Dat doen we zonder concessies te doen aan de kwaliteit Patrizio Bliek, bolusbakker

Ook elders in het land is de naam Bliek te vinden in veel supermarkten

Hij benadrukt dat in Goes nog wel producten van Bliek in de Jumbo liggen. Maar ook elders in het land is de naam Bliek te vinden in veel supermarkten. Het gaat met name om bolussen. De populariteit van deze Zeeuwse lekkernij heeft volgens Patrizio het afgelopen decennium een enorme vlucht genomen. Elke supermarkt in Nederland heeft de bolus nu wel in z’n assortiment. Bliek is volgens de broers de grootste producent van al die bolussen.

,,We hebben voor die bolussen zelfs een losstaande bakkerij’’, zegt Patrizio. ,,Daar maken we er elke dag ongeveer 20.000. Dat doen we zonder concessies te doen aan de kwaliteit.’’ Bliek hoopt binnenkort ook de Duitse markt te veroveren. Patrizio: ,,We horen in onze winkels steeds vaker van Duitse toeristen dat ze de bolus erg lekker vinden.’’

Glutenvrije producten

Bliek legt zich ook steeds meer toe op nicheproducten als glutenvrije en koolhydraatarme bakkersproducten. Dat is volgens Patrizio nodig om te blijven floreren als bedrijf. ,,Op wit brood is het lastig concurreren’’, legt hij uit. ,,Ik vind zelf dat een brood van de echte bakker, zoals wij dat zijn, nog altijd het lekkerst is, maar het brood uit de industriële bakkerijen, dat veel in supermarkten te vinden is, wordt ook steeds beter. Natuurlijk blijven wij dat brood ook gewoon maken, maar het is goed om je daarnaast te specialiseren in andere dingen.’’

