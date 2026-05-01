Bas-Jan Walhof leidt Aqua+, marktleider in sprinklersystemen en brandbeveiligingsinstallaties. Het Twentse familiebedrijf waar innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke impact een hoofdrol hebben. „We willen als bedrijf tot de besten behoren, en daar maken goede mensen graag deel van uit.’’

Bas-Jan als vijfde generatie aan hoofd familiebedrijf Aqua+: ‘We zitten in branche waarin je niet supersexy hoeft over te komen’

„We gaan onszelf kannibaliseren, en ja, dat is best wel spannend’’, vertelt Bas-Jan Walhof van Aqua+. Hij doelt op het remote testen van sprinklerinstallaties. Een gamechanger binnen brandbeveiliging. „Een innovatie die we zelf hebben uitgevonden.’’

Dat testen gebeurt nu nog old skool, tweewekelijks. „Die installaties staan altijd stand-by. Dus moet je ze regelmatig testen om zeker te weten of ze werken.’’ Dat betekent: monteur op pad, dieselpomp een half uur draaien, kleppen checken, testen uitvoeren, rapport invullen. „Dat kost tijd, geld en mensen.’’

Raket binnen brandbeveiliging

Kan dat niet anders, denkt Bas-Jan, als hij in 2018 het familiebedrijf binnenkomt: „Als we raketten op afstand de ruimte in kunnen schieten, waarom dan niet een sprinklerpomp op afstand testen?’.’’

Die ‘raket’ komt er. Op Fuse, een platform in de Microsoft Azure-omgeving. „Daarmee monitoren, analyseren en testen we installaties op afstand. Sensoren meten continu druk en temperatuur. Afwijkingen zie je aankomen. Zo kun je ingrijpen voordat iets misgaat.’’

Fuse zet het huidige onderhoudsmodel op z’n kop. Een veilig verdienmodel. Met vaste contracten en voorspelbare omzet, en die komt met Fuse deels te vervallen. „Remote testen is goedkoper en je hoeft minder fysiek op pad.’’ Maar: „We kunnen ermee ineens ook klanten bedienen die voor ons in een uithoek zitten.’’

Aqua+, een Twents familiebedrijf

Aqua+ is marktleider in sprinklersystemen en brandbeveiligingsinstallaties. Een Twents familiebedrijf uit Goor. Bas-Jan Walhof is de vijfde generatie. „We zijn in 1895 begonnen als klusbedrijf en uitgegroeid tot een installatiebedrijf.’’

Zijn opa ziet in de jaren 70 kansen in sprinklerinstallaties. Hij runt het bedrijf samen met zijn broer en nee, die heeft hierover duidelijk andere gedachten. Dus begint hij voor zichzelf, een straat verderop. En omdat hij vooraan in het telefoonboek wil staan, kiest hij voor een bedrijfsnaam met een A. ABBA: ‘Automatische Brand Blus Apparatuur’. Maar dan komt dat Zweedse muziekbandje, en wordt het Aqua+. Bas-Jan: „Met water blus je brand. De + is onze toegevoegde waarde.’’

Pioniersvuurtje aanwakkeren

Na zijn studie bedrijfskunde in Groningen en enkele buitenlandse avonturen in Hongkong (universiteit), India (vrijwilligerswerk op gebied microfinanciering) en Duitsland (equity sales bij zakenbank), keert Bas-Jan terug naar Goor. Hij zit eerst samen met zijn vader in de directie. In 2021 neemt hij het stokje over en besluit direct het pioniersvuurtje van Aqua+ verder aan te wakkeren.

Want innoveren zit in de genen van het bedrijf, vertelt de ondernemer. Anders was zijn opa nooit met die sprinklers begonnen. Zijn vader heeft brandbeveiliging in ons land naar een hoger niveau getild. Waar installaties jarenlang op de tekentafel worden uitgetekend en doorgerekend, ontwikkelt hij eigen ontwerpsoftware. Bas-Jan: „In onze branche wordt nog weinig geïnnoveerd, terwijl daarvoor voldoende kansen bestaan. Internet of Things (IoT), mechanisering en robotisering van bouwprocessen: onze sector gaat de komende jaren fundamenteel veranderen.’’

Hebben jullie nog meer innovaties bedacht naast Vuse?

„We werken samen met het Britse bedrijf Plumis, de ontwikkelaar van Automist. Een hogedruksysteem dat water vernevelt. Dat zit op verschillende plekken in de muur en werkt deels op AI. Het systeem reageert op een rookmelding en begint automatisch de omgeving te scannen. Op basis van een AI-model beslist het of het om een echte brand gaat of om een gecontroleerd open haardvuur of een geflambeerd toetje op het gasfornuis. Alleen bij een echte brand grijpt het in. Gericht en razendsnel door hogedruk. Het kiest voor een spuitpunt met de beste aanvalshoek. Zo blijft de brand klein en gebruik je minder water. Zo’n 8 tot 10 liter per minuut, tegenover 150 of 200 liter per sprinkler per minuut.’’

Wat is jullie rol?

„Het Automist-systeem wordt ingezet in woningen, kleine musea en binnen kleinschalige zorg. We hebben de techniek erachter doorontwikkeld om die breder toe te passen. Voor grootschalig zorg, kinderopvang, kantoren, hotels en conferentiecentra, en de industrie.’’

Dus straks sprinklers eruit, en Fuse en Automist erin?

„Het zou zo maar kunnen dat het remote testen zich straks van het brandbeveiligingbedrijf afsplitst. Als doorontwikkeling. Dat past wel bij een familiebedrijf dat uitgroeide van een klus-, tot een installatiebedrijf.’’

Ongeduldig

Sinds zijn komst groeide het bedrijf hard: van zo’n 180 naar 300 mensen. Verspreid over vijf vestigingen. In Goor, Eindhoven, Groningen, Klazienaveen en Uithoorn. Geen overnames, maar zelfstandige groei.

Bas-Jan: „We zaten tien à vijftien jaar op zo’n 180 medewerkers. Toen ik kwam zag ik kansen.’’ Hij was net 30, verontschuldigt Bas-Jan. Jong, ambitieus en ongeduldig. Een flinke boost Sturm und Drang. „Mijn ambities zorgden voor veel vernieuwing tegelijk. Van ICT tot nieuwe klantengroepen. En daarin moesten de mensen hier wel een beetje meegroeien. Intussen zijn ze wel een beetje aan mijn energie gewend geraakt.’’

Geen directieve stijl

De groeiende digitalisering en geopolitieke spanningen vraagt om snel handelen, zegt Bas-Jan. Maar al die beslissingen kan hij niet in zijn eentje voor alle 300 mensen nemen. „Je hebt mensen nodig die tot op zekere hoogte zelf keuzes maken. Daarvoor moet je de verantwoordelijkheid laag in de organisatie neerleggen.’’

Daarbij past geen directieve stijl. Gaat het meer om samenwerken. Zelf zit hij in verschillende werkgroepen. Van HR tot projectgroepen. Niet op een troon, maar aan tafel. Als generalist, als sparringpartner. „Ik verbind mensen, stel kritische vragen, biedt ondersteuning.’’ Certificeringen, voorschriften en wet- en regelgeving laten in de basis weinig ruimte voor zelfsturing. Maar: „Vooral bij innovatieprojecten krijgen teams wel meer vrijheid. Daar moeten mensen vrij kunnen denken en werkt hiërarchie belemmerend.’’

Hoe duurzaam zijn jullie?

„Dat is ons werk. We zorgen voor goede brandbeveiliging, zodat panden en goederen niet in vlammen opgaan. Daarmee voorkomen we veel milieuschade. Door installaties op afstand te testen, hoeven we daar minder met een testmonteur zelf naartoe. Dat scheelt veel autoritten. En door testen en monitoring op afstand kunnen we een mogelijke storing in het systeem en daardoor kosten voor groter onderhoud voorkomen. Ook hebben we een paar jaar geleden bewust gekozen om ons wagenpark te elektrificeren. 180 voertuigen, jaarlijks goed voor miljoenen kilometers. Eind 2029 doen we de laatste dieselgedreven voertuigen de deur uit.’’

Hoe blijf je aantrekkelijk van jong talent?

„Door mensen direct een volwaardig onderdeel van het bedrijf te maken. We willen als bedrijf tot de besten behoren, en daar maken goede mensen graag deel van uit. Daarbij: we hebben een missie die vooral ook jongeren en vrouwen aantrekt: het creëren van een brandveilige samenleving.’’

Geen tekort aan technisch personeel?

„We bouwen aan onze eigen campus. Met de eerste jaren vooral technische opleidingen. Voor zij-instromers. Of installateurs die zich willen omscholen tot sprinklermonteurs. Je hebt geen specifieke opleiding voor sprinklermonteur of elektromonteur brandmeldsystemen. Daarom doen we dat zelf. Per jaar zo’n 20 tot 30 mensen. Later willen we ook andere opleidingen geven die bijdragen aan onze core business.’’

Investeringsmaatschappijen

Bas-Jan Walhof gelooft in de kracht van een familiebedrijf. Vooral in een tijd waarin veel bedrijven uit de installatiebranche worden opgekocht door private equity. Aqua+? Niet te koop. Dat heeft hij glashelder uitgesproken, intern én naar klanten. Daar zien ze die overnamedrift van investeringsmaatschappijen ook.

Bas-Jan: „We krijgen elke paar weken wel een verzoek voor een gesprek. Net als onze mensen; ze worden wekelijks benaderd om ergens anders te werken. Dat doen ze niet. Mensen werken niet alleen voor geld. Vinden andere dingen ook belangrijk. Een fijne cultuur. Met oog voor de mens. Een plek waar jij je kunt ontwikkelen.’’

En nee, bij Aqua+ niks geen poeha of borstklopperij. „We zitten in een branche waarin je niet supersexy hoeft over te komen op je klanten. Noch hoeven we ons iedere dag opnieuw uit te vinden. Je moet doen wat je belooft en dat gewoon goed doen.’’