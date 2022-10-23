Beleggers druk met rentebesluit en kwartaalcijfers

Beleggers gaan een drukke handelsweek tegemoet, waarin ze naast het bestuderen van kwartaalcijfers van grote bedrijven ook een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) verwerken. Daarnaast is het de vraag wie in het Verenigd Koninkrijk de Conservatieve regering gaat leiden na het vertrek van premier Liz Truss, die paniek veroorzaakte op financiële markten met de inmiddels teruggedraaide minibegroting.

Onder andere op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht uit naar de kwartaalresultaten van grote namen. Philips gaf eerder deze maand al een winstalarm en licht dat maandag verder toe. Het bedrijf schrijft onder meer 1,3 miljard euro af als gevolg van het schandaal rond miljoenen defecte apneu-apparaten. Een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie over die kwestie valt waarschijnlijk duur uit, zo meldde het bedrijf eerder deze maand.

Philips waarschuwde daarnaast dat onderdelentekorten het bedrijf parten spelen, wat ook zijn weerslag heeft op de winst. Een ander bedrijf zich daar mogelijk over uitlaat is verlichtingsconcern Signify, dat later in de week met derdekwartaalcijfers naar buiten treedt. Bij bierbrouwer Heineken en voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever is de vraag hoezeer de hoge inflatie het koopgedrag in de supermarkt of de horeca raakt.

Handelsupdates

Daarnaast komen AEX-bedrijven Randstad, Shell en KPN met handelsupdates, evenals kleinere beursbedrijven zoals fitnessketen Basic-Fit, biotechnoloog Pharming en bodemonderzoeker Fugro. Buiten Nederland trekken kwartaalcijfers van bedrijven als Apple, Google-moederbedrijf Alphabet, Facebook-eigenaar Meta Platforms en vliegtuigbouwer Boeing de aandacht.

Naar verwachting kondigt de ECB donderdag een even grote rentestap aan als in september. Toen beloofde centralebankpresident Christine Lagarde de hoge inflatie te blijven bestrijden en ECB-bestuurders zien er vooralsnog van af om een nieuwe renteverhoging met 0,75 procentpunt openlijk in twijfel te trekken.

Recessie

De renteverhogingen in veel delen van de wereld voeden de vrees voor een recessie. Nieuwe cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten en Duitsland geven daar meer duidelijkheid over. Daarnaast publiceert marktonderzoeker S&P 500 nieuwe inkoopmanagersindexen, die aangeven of de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector toeneemt of niet.

Op de beurzen is daarnaast aandacht voor de Londense politiek, waar het aftreden van Truss een nieuwe leiderschapsrace heeft ontketend. Rishi Sunak heeft al bekendgemaakt zich kandidaat te stellen. De voormalige minister van Financiën komt mogelijk tegenover zijn voormalige baas, oud-premier Boris Johnson, te staan. Een deel van de Conservatieven is echter bang dat de terugkeer van Johnson opnieuw voor paniek op de markten zal zorgen.