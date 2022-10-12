Besi trekt AEX uit het slop, Philips onderuit na winstalarm

De AEX-index op het Damrak wist woensdag het openingsverlies weg te werken onder aanvoering van chipbedrijf Besi. Ook branchegenoten ASMI en ASML toonden wat herstel na de recente zware koersverliezen in de wereldwijde chipsector, die werden veroorzaakt door strengere Amerikaanse regels voor de export van chips naar China.

Philips was de grote verliezer bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 7 procent. Het zorgtechnologiebedrijf blijft last houden van onderdelentekorten en gaf een forse winstwaarschuwing. Ook schrijft Philips 1,3 miljard euro af op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten, waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen. Philips verwacht dat een mogelijke schikking wegens de kwestie in de Verenigde Staten een forse hap uit de waarde van dochteronderneming Respironics zal nemen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 637,47 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 851,80 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. De Londense FTSE-index won 0,4 procent, ondanks een onverwachte krimp van de Britse economie in augustus. De kans op een recessie in het Verenigd Koninkrijk is daarmee toegenomen.

Chipfabrikanten

Besi dikte 4 procent aan en ASMI klom 2,8 procent. Chipmachinemaker ASML won 2,2 procent ondanks berichten dat de Amerikaanse chipproducent Intel, een belangrijke klant van ASML, duizenden banen gaat schrappen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde naast Philips tot de sterkste dalers in de AEX, met een verlies van 3,3 procent.

In de MidKap stond PostNL in de kopgroep met een winst van 1,8 procent. Het postbedrijf verhoogt de prijs van zijn postzegels volgend jaar met 5 cent tot 1,01 euro. Ook het verzenden van pakketten wordt duurder.

Europa en eurokoers

In Parijs klom LVMH 2,5 procent. De Franse producent van luxegoederen wist het afgelopen kwartaal flink te profiteren van Amerikaanse toeristen. Doordat de euro minder waard is dan de dollar, is het voor Amerikanen voordeliger geworden om naar Europa op vakantie te gaan en daar luxeproducten te kopen. Credit Suisse zakte 3,5 procent in Zürich na berichten dat de Amerikaanse justitie onderzoekt of de Zwitserse bank nog altijd Amerikaanse klanten helpt om belastingen te ontduiken.

De euro was 0,9701 dollar waard, tegen 0,9733 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 89,61 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 94,79 dollar per vat.