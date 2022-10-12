Bijdrage Rabobank in stikstofcrisis: minder rendement van boeren

Om een steentje bij te dragen in de stikstofcrisis neemt de Rabobank bij leningen in de agrarische sector "genoegen met een beperkt rendement", zegt directielid Kirsten Konst woensdag bij een persbriefing van de bank. "Boeren kunnen in de tijd die ze nodig hebben voor de transitie van hun bedrijf gebruikmaken van diverse leningen." Hierbij haalt de bank dus minder opbrengsten uit de sector.

Concreet vindt de bank 7 procent rendement op zo'n lening voldoende, "terwijl ons doel uitgaat van 8 procent", zegt Konst. "En bij andere banken is 10 tot 12 procent rendement eerder gebruikelijk." Hoeveel geld de bank dan precies minder ophaalt om de stikstofcrisis op te lossen is niet zo makkelijk te zeggen, stelt Konst. Verder weegt de bank in aanvragen voor leningen in de agrarische sector nu al natuurplannen in de regio mee.

Het is volgens de bank van belang dat de boer met een duurzaam verdienmodel komt. De transitieperiode, de tijd die een boer nodig heeft om zijn of haar bedrijf anders in te richten, wil de Rabobank helpen overbruggen. Martine Boon, adjunct-directeur Food en Agri binnen de Rabobank, legt de diverse opties uit waar de boer uit kan kiezen. Deze gaan van het bedrijf omschakelen naar duurzame landbouw tot stoppen met het bedrijf.

Integrale benadering

De Rabobank heeft 80 procent van het marktaandeel in de food en agri-sector in handen. Uiteindelijk wil de bank duurzame landbouw met "perspectief voor de natuur". Directeur Duurzaamheid Bas Rüter zegt dat daarbij een integrale benadering nodig is, die bijvoorbeeld zowel stikstofdoelen als waterkwaliteit en klimaat meeneemt. "We willen daarom ook meer aandacht voor biodiversiteit, waarbij boeren geld krijgen voor bijvoorbeeld water- of natuurbeheer", vertelt Rüter. "We staan echt klaar om te kijken hoe de herinrichting van natuur en agrarische bedrijven vorm krijgt. Maar we hebben duidelijkheid nodig om te zeggen waar we dan naartoe willen", aldus Rüter.

Vooral de overheid zou volgens de bank meer duidelijkheid moeten bieden. Boon vertelt dat de overheid op meerdere fronten een regiefunctie moet oppakken. Het anders inrichten van plekken in Nederland waar wel en geen plaats is voor agrarische bedrijven is "een hele puzzel", zegt ze. "Dat zou bijna een militaire operatie moeten zijn."