Bloomberg: mogelijk fusie boodschappenbezorgers Getir en Gorillas

Boodschappenbezorgers Gerit en Gorillas, die beide onder meer in Nederland actief zijn, gaan mogelijk samen verder. Persbureau Bloomberg meldt op basis van bronnen dat het in Istanbul gevestigde Getir in gesprek is over een overname van zijn Duitse rivaal. Volgens de ingewijden gaat het, als het tot een akkoord komt, om een deal die deels cash en deels met aandelen wordt gefinancierd.

Lees verder onder de advertentie

De combinatie zou Getir, dat onder andere de steun heeft van investeerders Mubadala Investment en Sequoia Capital, schaalgrootte geven op belangrijke Europese markten zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Gorillas, dat een jaar geleden voor het laatst geld ophaalde tegen een waardering van 3 miljard dollar, onderzocht eerder zijn opties nadat investeerders voorzichtiger werden over de sector die als geldverslindend wordt gezien.

Vertegenwoordigers van Getir en Gorillas weigerden tegen Bloomberg commentaar te geven.

Consolidatieslag

In de sector voor flitsbezorgers is een consolidatieslag aan de gang nu bedrijven steeds meer de nadruk leggen op winstgevendheid. Getir kwam eind vorig jaar overeen om de Britse startup Weezy te kopen, terwijl Gorillas eerder dit jaar het Franse Frichti overnam.

Lees verder onder de advertentie

Het in Berlijn gevestigde Gorillas kende een snelle groei sinds de eerste investeringsronde in 2020. Op het hoogtepunt van de coronapandemie waren bezorgdiensten zeer populair. Onlangs moest het Duitse bedrijf personeel schrappen en zich terugtrekken uit sommige van zijn markten omdat het daar te duur was om boodschappen zoals beloofd binnen enkele minuten te bezorgen.