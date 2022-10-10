Boskalis aan de slag in haven van Antwerpen

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gaat aan de slag in de haven van Antwerpen. Het bedrijf zal samen met partners Artes Roegiers, Artes Depret en Herbosch-Kiere de Europa Terminal vernieuwen. Daardoor kan de haven de grootste containerschepen blijven ontvangen. De capaciteit neemt na de vernieuwing met een derde toe.

Lees verder onder de advertentie

Met de opdracht is een bedrag van 335 miljoen euro gemoeid. De werkzaamheden, die inmiddels zijn begonnen, zullen negen jaar duren. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd, aldus Boskalis.

Als onderdeel van de verbouwing wordt de haven verdiept. Nu is de haven nog 13,5 meter diep. Dat wordt straks maximaal 16 meter. De huidige kademuur wordt afgebroken en vernieuwd. Ook wordt een tijdelijke waterkerende constructie gemaakt om het project tegen passerende schepen en de riviergetijden te beschermen. Die moet er ook voor zorgen dat er geen delen van de oude kademuur in de Schelde terechtkomen.