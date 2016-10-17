'Bouwen aan fictieve stad Markenburg'

Lees verder onder de advertentie

Het is werken op de honderdste millimeter. Mark van 't Hoff, eigenaar van Markenburg in Lennisheuvel, streeft naar perfectie. Voor particulieren en bedrijven maakt hij elk jaar vele tientallen maquettes en modelbanen. Exact op maat aan de hand van zo'n 1.000 tot 1.500 foto's die hij van elke plek, elk huis of gebouw maakt. ,,Alles moet kloppen. Werkelijk ieder steentje is belangrijk.''

Het échte handwerk

Mark begon in 2012. Als oud-student bouwkunde, stedenbouw, architectuur en ruimtelijke ordening haalde hij te weinig voldoening uit zijn werk bij een stedenbouwkundig ontwerpbureau. ,,Ik miste het échte handwerk en was alleen aan het onderhandelen." Zijn eerste model - een probeersel - viel in goede aarde en hij schafte vervolgens een laserapparaat aan - 'daar kun je een leuke auto voor kopen' - voor de modelproductie. Eerst naast zijn werk, maar sinds 2013 als zelfstandig ondernemer. Hij verkoopt nu maatwerk, maar ook modellen uit zijn assortiment van zo'n 300 producten. Hij kan er bijna de fictieve stad Markenburg van bouwen.

Particulieren

Van stations tot woonhuizen en van bruggen tot fabrieken. De prijs varieert van 30 tot 40 euro voor een standaardproduct tot 800 euro voor unieke en eenmalige maatwerkgebouwen. Klanten zijn vooral particulieren die graag zelf een model in elkaar zetten. ,,Met wat houtlijm, een cocktailprikker en scherp mesje. Plus een ietwat vaste hand."

Wie: Mark van 't Hoff (32)

Wat: maquettes en modelbanen

Waar: Lennisheuvel bij Boxtel

Sinds: 2013

Grootte: eenmanszaak

Contact: info@markenburg.nl

