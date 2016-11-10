Brits alternatief voor gesloten Marks & Spencer

Lees verder onder de advertentie

Waar de verkiezing van Donald Trump gisteren wereldwijd het onderwerp van de dag was, druppelden in de Britse gemeenschap in de regio Den Haag de gesprekken nog na over de op handen zijnde sluiting van Marks & Spencer.

Etenswaren

Volgens Kirsty Modry, een Britse expat die sinds vorig jaar in Den Haag woont, ging het op de besloten facebookgemeenschap van The British School in The Netherlands over niets anders dan het vertrek van het Engelse warenhuis uit de binnenstad van Den Haag. ,,We gaan vooral de afdeling met de etenswaren missen'', zegt Modry. ,,Ze hebben een grote keuze aan verse producten, diepvries en kant-en-klaar maaltijden. Ik kom er dan ook wekelijks om mijn favoriete eten in te slaan.''

Na het sluiten van Marks & Spencer kan de Britse expatgemeenschap voor de boodschappen nog altijd uitwijken naar de winkels van Kelly in de Haagse Zoutmanstraat en aan de Luifelbaan in Wassenaar. Eigenares Kelly Kelly was er woensdag dan ook als de kippen bij om klanten naar haar zaak door te verwijzen. ,,Zakelijk gezien zal ik wel profiteren van het wegvallen van Marks & Spencer, maar het is natuurlijk erg jammer dat het bedrijf zich nu al weer terugtrekt'', zegt ze. ,, Zelf kwam ik er ook als klant. Het is een schitterende winkel op een centrale plek in de Haagse binnenstad en daardoor voor iedereen een groot verlies.''

Licentie

In tegenstelling tot het warenhuis heeft Kelly's Expat Shopping geen eigen versafdeling. Ze verkoopt bak- en diepvriesproducten, marmelades, biscuits en dergelijke van vertrouwde Angelsaksische merken. ,,Veel klanten hebben mij al gevraagd of ik geen licentie zou kunnen krijgen om food-producten van Marks & Spencer te verkopen'', zegt Kelly. ,,In elk geval ben ik wel geïnteresseerd om de koel- en vriesapparatuur uit hun inventaris over te nemen.''

De Britse warenhuisketen Marks & Spencer opende in februari 2014 een vestiging in een gloednieuw pand aan de Grote Marktstraat. Deze week maakte het hoofdkantoor bekend alle bedrijfsactiviteiten buiten het Verenigd Koninkrijk te stoppen. Kristy Modry: ,,Ik ben een jaar geleden vanuit de Verenigde Staten naar Den Haag gekomen en was aangenaam verrast juist hier mijn favoriete food shop te vinden. Albert Heijn in Nederland is ook heel goed, maar als expat mis je er toch de producten die thuis zo vertrouwd zijn.''