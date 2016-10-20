Buro Mossault helpt automobilisten over rijangst heen

Lees verder onder de advertentie

Noor Moussault werkte als vrijgevestigde therapeut in de vrouwenhulpverlening, maar de vergoedingen van zorgverzekeraars droogden op. ,,Mijn doelgroep is niet de meest kapitaalkrachtige, dus cliënten bleven weg.'' Ze zag een advertentie waarin een opleiding tot rij-instructeur werd aangeboden. ,,Dat leek me leuk om te doen."

Noor kwam op het idee haar vaardigheden als therapeut en rij-instructeur te combineren met rijangst. Buro Moussault helpt automobilisten die, soms door een ongeluk, niet meer durven te rijden of die door gebrek aan ervaring rijangst hebben ontwikkeld. Ze begeleidt ook ouderen die hun kennis van de verkeersregels moeten opfrissen.

RegisterDat doet ze in hun eigen auto. Als de chauffeur te lang niet heeft gereden, huurt Noor een auto met dubbele bediening. Ze staat in een speciaal register. ,,Veel rijscholen zeggen wel dat ze rijangst behandelen, maar vaak houdt dat niet meer in dan wat extra lesjes.''

De afgelopen jaren ging het op en af. ,,Soms was het druk, soms waren er maanden geen opdrachten.'' Ze is nog steeds therapeut, maar de liefde gaat uit naar rijangstbegeleiding. Noor liet een frisse website maken en na de zomer ging de telefoon weer."

Wie: Noor Moussault (56)Wat: rijangstbegeleidingWaar: AmsterdamSinds: 2013Grootte: eenmanszaakContact: buromoussault.nl

Ben jij een doorzetter en wil je in deze rubriek? Mail naar: regioamsterdam@deondernemer.nl.