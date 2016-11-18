Business Festival: ambitieus zakelijk evenement in Oost-Nederland

Oost-Nederland krijgt volgend jaar een nieuw zakelijk evenement: het Business Festival. Locatie is vliegbasis Twenthe. Op 20 april 2017 staat de vliegbasis helemaal in het teken van kennis delen en netwerken. Je kunt je al aanmelden.

Het Business Festival is ontstaan vanuit de ervaringen met Business Meets Twente, dat elf keer werd gehouden. Er was onder ondernemers behoefte aan iets nieuws, merkte Jan Hein Droste van Event Creators. Hij is een van de drie eventpartners van het nieuwe festival, samen met Westerhuis Verhuur en De Persgroep Nederland. ,,Ik kwam al een aantal jaren bij Business Meets Twente. Eerst als bezoeker en later stond ik er met mijn bedrijf Event Creators. Als ondernemer verwacht je dat zo’n evenement niet alleen inspireert, maar ook leads oplevert. Uiteindelijk kregen we in onze stand vooral sollicitanten die graag bij ons wilden werken.”

Andere bedrijven ontmoeten

Dat laatste had te maken met de gratis entree van Business Meets Twente, denkt Marloes Boksebeld van De Persgroep Nederland. Iedereen kon er naartoe, je hoefde niet per se ondernemer te zijn. ,,UWV stuurde zelfs werkzoekenden naar het event. We zagen steeds meer mensen die voor een baan kwamen. Logisch, want ze vonden daar alle mooie werkgevers bij elkaar. Maar voor ondernemers, onze primaire doelgroep, was het minder interessant. Zij wilden andere bedrijven ontmoeten.”

Mogelijkheden

Hoewel de eerste kennismaking teleurstellend was, zag Jan Hein tegelijkertijd ook de mogelijkheden van een groot businessevenement. ,,Ik geloof heilig in het concept van elkaar ontmoeten, ook in het huidige tijdperk met veel online communicatie. Persoonlijk contact is voor ondernemers nog altijd de krachtigste vorm van communiceren. Maar ik heb ook zakelijk naar het evenement gekeken, als eventorganisator. Ik zag dat dingen anders en beter konden.”

Inspiratie

Event Creators besloot om strategisch partner van Business Meets Twente te worden en hielp bij het doorvoeren van enkele veranderingen. Zo kwam er in de programmering meer ruimte voor seminars. Keynotesprekers zoals André Kuipers en Bram Moszkowicz werden naar Twente gehaald. Humberto Tan presenteerde een zakelijke variant bij RTL Late Night. Allemaal onderdelen die aansloegen bij de bezoekers. Toch was het nog niet voldoende, bleek uit een onderzoek onder twintig personen van twaalf deelnemende partijen.

Verbinding

Marloes: ,,We hebben deze bedrijven gevraagd wat ze belangrijk vinden aan een businessevent. Waar komen ze voor? Wat missen ze? Ook hebben we bezoekers en exposanten ondervraagd. Uit al die antwoorden komt naar voren dat ondernemers vooral op zoek zijn naar verbinding. Ze willen geïnspireerd worden, ze hebben behoefte aan kennis. Ze willen met een goedgevulde rugzak de deur uit lopen, zodat ze de volgende dag bij hun bedrijf aan de slag kunnen met wat ze hebben gehoord en gezien.”

Ander concept

Het was dus tijd voor een ander concept, bevestigde het onderzoek. Van oudsher zijn businessevents bedoeld om bedrijven in de gelegenheid te stellen hun producten en diensten te presenteren. Ze huren een stand en ontvangen daar hun potentiële klanten. Maar die tijd is voorbij, vindt Marloes. ,,Het gaat niet meer om het verkopen van vierkante meters. Je moet ervoor zorgen dat bezoekers in een dag zoveel mogelijk interessante mensen ontmoeten. We mikken vooral op de mkb’ers, niet op de grote bedrijven. Op eigenaren van een onderneming, niet op de managers in een organisatie.”

Ook Jan Hein bekijkt het breder. ,,Events van de toekomst zijn een mix van live, online en print. Niet alleen op de dag zelf, maar ook daarvoor en erna.”

Kennissnacks

Het eerste Business Festival, dat plaatsvindt op 20 april 2017, moet de sfeer van een echt festival ademen. Er zijn vijf themapleinen waar bekende en minder bekende deskundigen interactieve workshops van gemiddeld twintig minuten geven. Jan Hein: ,,Een onafhankelijke programmaraad ziet toe op de kwaliteit van de sprekers. Het kan een expert zijn die bij het grote publiek minder bekend is, maar wél een naam is binnen zijn of haar vakgebied. We doen hiervoor een beroep op de tientallen partners van het festival, zoals Kamer van Koophandel, Blink, The Sales Barn en KroeseWevers. Deze bedrijven hebben de kennis en de contacten die voor andere mkb’ers interessant zijn. We zijn daardoor verzekerd van goede sprekers op heel uiteenlopende terreinen. Van trendwatcher Richard van Hooijdonk tot de directeur van Marktplaats.”

De workshops van de sprekers worden door de organisatoren beschouwd als ‘kennissnacks’. Bezoekers van het festival stellen zelf hun menu samen, afhankelijk van hun trek en persoonlijke voorkeur. Wie aan de snacks niet genoeg heeft, kan na afloop naar een van de verdiepingssessies die in een oude schoolbus worden gehouden. Een intieme setting met meer mogelijkheden voor interactie.

Vliegbasis Twenthe

Als festivallocatie is gekozen voor de grote hangar van de voormalige vliegbasis Twenthe. Het decor past goed bij het concept, vindt Jan Hein. ,,We wilden qua uitstraling iets bijzonders. Dit is een inspirerende locatie, waarbij we voor de aankleding de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van vliegtuigen, de landingsbaan en unieke voorzieningen. Voor een volgende editie zoeken we weer een andere locatie. We willen elk jaar blijven vernieuwen.”

Randprogramma

Het randprogramma moet de festivalsfeer verder verhogen. Er is in voldoende te eten en drinken. Restaurants serveren hun gerechten in foodcorners, waar volop kan worden genetwerkt. Daarnaast is er entertainment in de vorm van muziek en (straat)theater, waarbij de verbinding wordt gezocht met business.

Matchmaking

Het Business Festival is een eendaags evenement dat pas na de middag begint. Jan Hein: ,,We hebben rekening gehouden met de ondernemer. Die is druk en moet keuzes maken. De avonduren zijn geschikt om - na alle kennissessies - in een informele sfeer te netwerken met muziek en lekker eten.”

Interessante verzameling ondernemers

Marloes vult aan: ,,We verwachten straks zo’n 1.500 mensen, van wie het overgrote deel binnenkomt via een vipkaart van een van de partners. Bedrijven nodigen hun relaties bewust uit. Zo krijg je een interessante verzameling van ondernemers die elkaar willen helpen. Om die interactie te bevorderen, zetten we ook nog hostessen in die kunnen ondersteunen bij matchmaking. We willen graag dat iedereen naar huis gaat met minstens een goed idee en een nieuw contact waar een ondernemer écht iets aan heeft.”

De mediamaker: Maryke Mondria wil kennis en inspiratie delen

,,De nieuwe festivalformule is meer van deze tijd en past beter bij ons dan Business Meets Twente”, vertelt Maryke Mondria, projectmanager bij AlienTrick media creators. ,,Daarom zijn we ambassadeur en strategisch partner van het Business Festival geworden. Je hoeft als ondernemer niet zoals vroeger in je nette pak van stand naar stand te sjouwen. Er is nu veel meer vrijheid om kennis en inspiratie te delen en op te doen bij een van de vijf themapleinen. Kennis van deze thema’s heeft de gemiddelde mkb’er zelf niet in huis. Er zit dus voor iedereen iets interessants tussen.”

De bankier: Edwin van Hal regelt een keynotespreker

,,De formule van het Business Festival vinden we interessant”, zegt Edwin van Hal, directeur Middenbedrijf Twente bij ABN Amro. ,,Wij regelen als strategisch partner een keynotespreker die ingaat op een actueel onderwerp. We zien in de markt bijvoorbeeld dat businessmodellen aan het veranderen zijn. Je moet als ondernemer meer maatwerk leveren en met kleinere volumes snel kunnen inspelen op wat de klant wil. Er ontstaan kansen voor innovatieve nieuwkomers met disruptieve ondernemingen. Kijk maar naar de Ubers van deze wereld. Dit onderwerp hoort zeker thuis op het festival.”

De programmeur: Astrid Camerik bewaakt de festivalkwaliteit

,,In de programmaraad zitten ook drie mensen van de redactie van de Twentsche Courant Tubantia, onder wie de hoofdredacteur”, vertelt Astrid Camerik, voorzitter van de programmaraad. ,,De raad bewaakt de kwaliteit van het Business Festival. Het draait bij dit evenement om het delen van kennis. Als programmaraad kijken we kritisch naar de kennissessies. We zien erop toe dat ze geen commerciële insteek hebben, het gaat om de inhoud. De kennissessies worden gehouden door partijen die een autoriteit zijn op hun vakgebied. Ondernemers moeten er iets van kunnen leren.”

De hr-expert: Sannefleur Perik richt een plein in voor hr

,,Randstad heeft kenniskringen voor allerlei verschillende beroepsgroepen, zodat we goed weten wat er speelt in de markt. Dat sluit perfect aan bij de doelstelling van het Business Festival”, vertelt Sannefleur Perik, operationeel manager bij Randstad. ,,Als strategisch partner van het festival zorgen we voor de invulling van het themaplein over hr. Keynotespreker wordt Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt bij Randstad. Zij schetst de trends op de veranderende arbeidsmarkt aan de hand van thema’s als demografie en duurzaamheid. Daarnaast kijken we nog naar andere interessante sprekers voor dit plein.”

De ICT-specialist: Giuseppe Levatino vertelt over de ICT-toekomst

,,Wat ons aanspreekt aan het Business Festival is het ondernemende en persoonlijke karakter”, vertelt Giuseppe Levatino, commercieel manager van Speakup. ,,Wij zijn strategisch partner geworden voor het ICT-plein. Dit betekent dat wij als specialist in moderne telecommunicatie binnen ons netwerk op zoek gaan naar partijen die expert zijn in hun vakgebied en die kennis willen delen met de festivalbezoekers. Denk aan onderwerpen als big data en the internet of things. Wat kun je hier als ondernemer mee en hoe kun je er effectief gebruik van maken met het oog op de toekomst? Daarover zal het gaan.”

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met het Business Festival. deondernemer.nl/businessfestival

