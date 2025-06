Extra kosten en drukte: 86 procent van de consumenten vindt outletshoppen minder aantrekkelijk

Lees verder onder de advertentie

Met de zomeruitverkoop in aantocht blijkt dat het traditionele dagje outletshoppen minder gezellig en relaxed is dan gedacht. Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de ondervraagden drukte en wachtrijen als storend ervaart. Daarnaast geeft 37 procent aan zich misleid te voelen door tijdelijke of vage kortingen. Rommelige winkels (39 procent) en het ontbreken van de juiste maat of gewenste artikelen (35 procent) dragen eveneens bij aan de afnemende waardering.

Lees ook: 15 miljoen bezoekers, luxe en strakke regie: Westfield Mall blijft populair

Steeds meer planning voor outletbezoek

Het outletbezoek vergt bovendien steeds meer voorbereiding. Zestig procent van de vrouwen selecteert vooraf hun winkelgebied, 59 procent zorgt dat de telefoon is opgeladen en 48 procent kiest kleding die makkelijk aan en uit kan. Vooral vrouwen tussen de 25 en 29 jaar gaan efficiënt en doelgericht te werk. Toch vertaalt deze voorbereiding zich zelden in extra winkelplezier. Veel mensen ervaren het winkelen als stressvol en inefficiënt.

Lees verder onder de advertentie

Gemiddeld besteden bezoekers 40 euro buiten de daadwerkelijke aankopen

Naast tijd en moeite, zorgen ook extra uitgaven voor een domper op het uitje. Gemiddeld besteden bezoekers 40 euro buiten de daadwerkelijke aankopen: 11 euro aan vervoer of parkeren, 24 euro aan eten en drinken en 5 euro aan extra’s. Voor 51 procent van de respondenten heeft dit een negatieve impact op het winkelplezier. Slechts 12 procent geeft aan dat deze bijkomende uitgaven geen verschil maken.

Het is dus niet verrassend dat consumenten steeds vaker voor online winkelen: 42 procent vergelijkt liever online outletdeals en noemt gemak, tijdsbesparing en het vermijden van drukte als redenen. CBS-cijfers bevestigen deze trend: in 2024 kocht 81 procent van de Nederlanders vanaf 12 jaar online. Outletbezoek wordt zo langzaamaan verruild voor digitaal gemak.

Lees ook: Ondernemers onderschatten prijsstrategie: ‘Omzet optimaliseren? Verhoog je prijzen’