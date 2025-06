De steenrijke familie Nolet - bekend van de jenever Ketel 1 en Ketel One Vodka - praat zelden. Maar Bob Nolet treedt voor één keer uit de schaduw in een exclusief interview met het AD . „Wij zijn als familie helemaal niet belangrijk.”

Interviews geven? Dat doet de familie Nolet zelden. Slechts bij uitzondering treden ze naar buiten, bijvoorbeeld bij het programma Humberto onderneemt, dat in 2021 op RTL Z werd uitgezonden. Bijna tien jaar geleden gaven pater familias Carel (nu 84) en zijn zoon Bob (nu 54), huidig directeur, voor het laatst een groot interview aan het AD. Daarna werden verzoeken afgewezen.

De steenrijke familie van Carel (de Quote 500 schat zijn vermogen op ongeveer 2 miljard) is het liefst onzichtbaar. Toch weet menig Schiedammer waar de familie woont. En de vele giften aan goede doelen in hun stad die ze zo koesteren worden in stilte gedaan. Niemand mag weten dat de familie heeft betaald, de naam wordt gefluisterd.

De Nolet Copper Club

Maar vandaag zit zoon Bob Nolet - net terug van een zakentrip naar Bulgarije - klaar voor een interview, gekleed in een colbertje met een subtiel speldje van de nieuwe Nolet Copper Club. Hij bevestigt zijn persschuwheid.

„Wij zijn heel open voor onze klanten, maar wij zijn als familie helemaal niet belangrijk. En we geven heel veel aan de stad, uit liefde, maar we willen het liefst dat het onbekend blijft. Daar voelen wij ons het prettigst bij”, benadrukt hij in het AD, terwijl hij naar het nieuwste deel van hun onderneming wijst. „Het gaat om onze producten. Dit hier vinden wij tof, voor de stad en mensen die een cocktailtje willen leren maken.’’

De Nolet Copper Club is voor ons een manier om onze wereld open te stellen Bob Nolet

Bob Nolet is ondertussen de elfde generatie aan het roer. Hij doet dat samen met zijn broer Carel Junior, die al jaren in Amerika woont en werkt. Van Joannes tot Jacobus, van Paulus tot Carel Nolet Junior: allemaal leidden ze Nolet en generatie nummer twaalf is inmiddels óók toegetreden tot het bedrijf. „De oudste zoon van mijn broer werkt al een aantal jaar voor ons.’’ Vader Carel Senior is daarnaast nog dagelijks in het bedrijf te vinden. „Hij was er net nog, samen met mijn moeder.’’

Zeldzaam inkijkje in privéleven Nolet

Waarom Bob vandaag wél een interview geeft? De familie Nolet wil iets nieuws laten zien: een net geopende cocktailbar. Het liefst praat hij dan ook alleen over die Nolet Copper Club. Maar hij geeft ook een zeldzaam inkijkje in zijn privéleven. Een van zijn zoons is bijvoorbeeld net geslaagd voor het eindexamen vwo. „Met cijfers die ik nooit heb gehaald’’, zegt hij trots. En vooruit, hij wil als directeur van één van Nederlands grootste exportproducten best reageren op de onrust in de wereld.

Maar eerst: die club. Lange zwarte gordijnen scheiden de ontvangstruimte, voorzien van glas-in-lood, van de bar. Verwacht geen standaardbarretje. Bezoekers komen terecht in een ruimte vol glimmend koper, glaswerk en ijsblokjes, die zowel mysterieus als chic aandoet.

„De Nolet Copper Club is voor ons een manier om onze wereld open te stellen’’, zegt Bob. Het is de bedoeling dat bezoekers hier workshops krijgen in het maken van cocktails. Je kunt alleen op afspraak naar binnen. Een workshop kost 39,50 euro, inmiddels zijn er al vierhonderd boekingen.

De distilleerderij staat in het hart van het Schiedamse Dutch Distillers District. Nolet is veruit de grootste. Ook onder meer De Kuyper, Onder de Boompjes en Serious Bee maken deel uit van dit Dutch Distillers District. Nolet: „In de avond en in het weekend zijn wij echter dicht, evenals alle anderen. Als toerist kun je hier dan niets. Je kunt wel naar het prachtige Jenevermuseum, maar een echte workshop doen om iets te maken, dat was er niet. Daar zorgen wij nu voor.’’

Om de vraag te beantwoorden hoe belangrijk Nolet voor Schiedam is, tikt Bob Nolet op een fles Ketel One Vodka. „Voor ons begint het hier’’, zegt hij. „Visit us in Schiedam Holland’’, leest hij voor van de dop.

Honderden miljoenen doppen

„Miljoenen flessen gaan de wereld over, met deze uitnodiging. Dit is de grootste reclame voor Schiedam wereldwijd. Elk jaar gaat 30 miljoen liter gedistilleerd naar het buitenland, het meeste naar Amerika. Honderden miljoenen van onze doppen zijn al over de wereld verspreid. Niemand kan Schiedam op de juiste manier uitspreken. Ze zeggen Skydam of Skiedam. Als hier bezoekers komen uit het buitenland oefenen we altijd even: Schiedam.’’ Met een harde G welteverstaan.

Het familiebedrijf is groot geworden met de productie en verkoop van jenever en wodka. Sinds de introductie in de jaren tachtig van de vorige eeuw, is de wodka uit Schiedam, Ketel One Vodka, één van de best verkopende merken in Amerika.

We willen wat toevoegen aan de stad, door deze ruimte in te richten als een cocktailbar, maar dan wel op topniveau Bob Nolet

Nolet heeft een lange geschiedenis. In 1691 experimenteerde Joannes Nolet met kruiden en specerijen en maakte hij er jenever van in de stokerij. Het recept werd doorgegeven van generatie op generatie en vormt de basis van Ketel 1 Jenever. Het recept ligt nog altijd in de kluis, waar zelfs directeur Bob (54) geen toegang toe heeft. Zijn vader Carel, heeft als enige de sleutel.

De familie hecht aan traditie en ook aan haar thuisbasis Schiedam. „We willen wat toevoegen aan de stad, door deze ruimte in te richten als een cocktailbar, maar dan wel op topniveau, op het niveau van de speakeasybar die je overal ter wereld ziet. Dat sfeertje willen we erin brengen.’’

Speakeasybars zijn verborgen, vaak geheimzinnige bars. De oorsprong ligt in de jaren van de drooglegging in de Verenigde Staten, tussen 1920 en 1933. Dertien jaar lang gold er een verbod op de productie en verkoop van alcohol. De drooglegging was ook de tijd van gangster Al Capone, die goud geld verdiende aan de verkoop van illegale drank. Wie een drankje wilde, was aangewezen op illegale speakeasybars.

Festival IDDF in Concert

Bob noemt de Copper Club een ‘belevingsplek’, die de stad ‘op de kaart moet zetten’. „Schiedam ligt misschien niet op elke toeristische radar, maar dat maakt het juist interessant. Het is een stad vol verhalen die je zelf moet ontdekken.’’

Nolet is al 334 jaar verweven met de stad. Een verhuizing is dan ook nooit aan de orde geweest. „Natuurlijk niet. Nooit! Dat kan gewoon niet, want we zitten hier al eeuwen. Ik woon ook vlakbij. Wij gaan Schiedam niet uit.’’

Los van de cocktailbar is ook niet álles van Nolet onzichtbaar in Schiedam. Recent dansten nog duizenden mensen op hun terrein, voor het jaarlijkse festival IDDF in Concert, met het podium op het water en de bekende molen op de achtergrond. Die ‘Noletmolen’ torent sinds 2005 boven de Buitenhaven uit - een wens van vader Carel.

„Het is een ouderwetse stellingmolen aan de buitenkant, maar aan de binnenkant is die hypermodern. We wekken er windenergie op en het is de hoogste stellingmolen ter wereld.’’ Bob weet nog goed hoe de Noletmolen tot stand is gekomen. „Mijn vader kwam op een gegeven moment naar de zaak. „Hij zei: ik wil een molen bouwen, eentje zoals die altijd in Schiedam stonden. Ik dacht: o jee, wat is dit? Dat werd toch al lang niet meer gedaan?’’

Importheffingen van Amerikaanse president Trump

Carel Senior wilde per se een landmark voor de distilleerderij. Dus die molen kwam er gewoon. Daarna werd ook de 85-meter lange privétunnel onder de Buitenhaven geopend, tussen het logistiek centrum en de distilleerderij.



Deze tunnel wordt gebruikt voor de aanvoer van grondstoffen en verpakkingsmateriaal en zorgde ervoor dat het meeste vrachtverkeer uit de Hoofdstraat verdween. De tunnel is belangrijk voor de bedrijfsvoering van het bedrijf, dat goed is voor een omzet van meer dan 200 miljoen euro per jaar.

Ons merk is in de VS heel gezond. Wij groeien daar en doen geen grote reclamecampagnes. Het is word of mouth Bob Nolet

Door de importheffingen van de Amerikaanse president Trump dreigt er wel een rimpel te ontstaan. Bob Nolet stelt dat hij daar niet veel aan kan veranderen. „We betalen nu iets meer invoerrechten, maar er wordt over onderhandeld. Dat gaat allemaal buiten ons om. We hopen dat het blijft zoals het was en zo niet, dan moeten we kijken. We gaan het zien. Wat we wel zien in de VS is dat de consument in Amerika loyaal is aan ons product. Ons merk is daar heel gezond. Wij groeien daar en doen geen grote reclamecampagnes. Het is word of mouth (mond tot mond, red).’’

One Vodka in serie Yellowstone met Kevin Costner

De producten van Nolet worden sowieso op andere manieren onder de aandacht gebracht aan de andere kant van de oceaan. In aflevering elf van seizoen vijf van de populaire serie Yellowstone met Kevin Costner staat prominent een fles Ketel One Vodka op tafel. 7 seconden lang en daar kan geen reclamecampagne tegenop. „Maar de cocktailscene die wij vanuit hier neerzetten, zie je overal ter wereld groeien. Zeker onder de jongeren, zij zijn daar meer in geïnteresseerd. Ze drinken minder, maar willen wel betere kwaliteit.’’

Dat laatste is ook wat Nolet voor staat, stelt Bob Nolet. Of dat is met wodka, een molen of een cocktailbar.