CBS: export groeit met 2,5 procent in augustus

De Nederlandse goederenexport is in augustus met 2,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. De groei viel ook iets groter uit dan in juli. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in augustus vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. De goederenimport was in augustus 1,2 procent groter dan in augustus 2021.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in oktober minder gunstig. Dat komt vooral doordat in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, en in de eurozone het producentenvertrouwen is gedaald. Ook het oordeel van de Europese en Nederlandse ondernemers over de buitenlandse orderportefeuille verslechterde.