Tussen 2014 en 2024 groeide een beperkt aantal kleine bedrijven door naar een midden- of grootbedrijf. Vooral in het kleinbedrijf krompen veel bedrijven in personeel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek voor de Staat van het mkb.

Lees verder onder de advertentie

Van de bedrijven die in 2014 micro-, klein- of middenbedrijf waren, krompen er meer naar een andere grootteklasse dan er groeiden. In het kleinbedrijf is het verschil tussen krimp en groei het grootst, constateren de onderzoekers van het CBS.

‘Van alle 39.539 bedrijven die in 2014 tot het kleinbedrijf hoorden, was 10 jaar later 16 procent gekrompen en ruim 7 procent gegroeid. De meeste bedrijven bleven stabiel. Binnen het middenbedrijf groeiden er wel meer bedrijven in aantal werkzame personen dan er krompen. Er was dus meer dynamiek binnen het middenbedrijf dan daarbuiten.’

Lees ook: EZ-minister Karremans waarschuwt: ‘Volgende Mollie of Coolblue komt mogelijk niet uit Nederland’

Lees verder onder de advertentie

Dalende verversingsgraad

Het CBS deed het onderzoek voor het jaarlijkse rapport Staat van het mkb van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Dit gezelschap, met onder andere Koningin Máxima als lid, brengt eens per jaar in een jaarbericht al het relevante materiaal samen, maakt de balans op en blikt vooruit. Dat wordt dinsdag aangeboden aan demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Vorig jaar werden minder bedrijven opgericht en meer bedrijven opgeheven dan in 2023. De zogenoemde verversingsgraad daalde licht. Dat betekent dat er iets minder beweging was binnen de bedrijvenpopulatie. Deze graad laat zien hoeveel bedrijven in een jaar zijn opgericht of opgeheven.

Vorig jaar was de verversingsgraad ruim 17 procent. De meeste beweging vond plaats bij zzp’ers CBS Staat van het mkb

De verversingsgraad wordt berekend door het totaal aantal opgerichte en opgeheven bedrijven te delen door het totaal aantal bedrijven. Hoe hoger de verversingsgraad, hoe meer beweging er is in het bedrijfsleven. Een hoge waarde kan wijzen op vernieuwing, maar ook op instabiliteit. Een lage waarde kan juist duiden op stabiliteit, maar ook op minder vernieuwing.

Lees verder onder de advertentie

’75 procent meer mkb-bedrijven dan in 2014’

In 2024 was de verversingsgraad 17,2 procent, in 2023 was deze nog 17,8 procent. Ook ligt het lager dan het gemiddelde sinds 2007 van 19,7 procent. De meeste beweging vond plaats bij zzp’ers. Voor het mkb exclusief zzp’ers was de verversingsgraad in 2024 8,2 procent, net als een jaar eerder. Het gemiddelde sinds 2007 is 10,3 procent.

Aan het begin van 2025 telde Nederland ruim 1,6 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 75 procent meer dan in begin 2014. Dit komt grotendeels doordat het aantal zzp’ers groeide, vooral in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening, de vervoer en opslag en de horeca.

Het mkb bestond begin 2025 voor bijna 81 procent uit zzp’ers, in 2014 was dit nog 70 procent CBS

Het aantal bedrijven in de rest van het mkb neemt met bijna 13 procent toe in deze periode. In de verhuur en overige zakelijke dienstverlening is die toename relatief het sterkst, aldus het CBS. ‘Het mkb bestond aan het begin van 2025 voor bijna 81 procent uit zzp’ers, in 2014 was dit nog 70 procent. Vooral het aandeel microbedrijven in het mkb daalde daardoor.’