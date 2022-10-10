Chinese chipbedrijven trekken beurzen omlaag om exportregels VS

Chinese chipbedrijven verloren maandag flink terrein op de beurzen van Hongkong, Shanghai en Shenzhen. Nieuwe Amerikaanse exportregels voor materialen en apparatuur die chipfabrikanten nodig hebben vormen een groot obstakel voor de ondernemingen. Ook voor andere techbedrijven kunnen de regels een probleem vormen, want sommige soorten chips die waar ook ter wereld zijn geproduceerd met behulp van Amerikaanse apparatuur, mogen niet meer worden uitgevoerd naar China.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) verloor 2,7 procent op de beurs in Hongkong en Hua Hong Semiconductor leverde 9,1 procent in. NAURA Technology Group werd 10 procent lager gezet in Shenzhen, het maximale dat een aandeel daar op een dag kan verliezen. Ook andere techbedrijven als Tencent (min 1,7 procent), Xiaomi (min 2,1 procent) en maker van elektrische auto's BYD (min 3,3 procent) kregen tikken.

Op de Chinese aandelenmarkten werd verder nog het nodige nieuws verwerkt van de afgelopen week. Toen waren de beurzen namelijk de hele week gesloten vanwege de zogeheten Gouden Week rond een nationale feestdag. In Hongkong was de beurs wel gewoon open.

De beurs in Shanghai verloor tussentijds 0,4 procent, die in Hongkong had meer last van de neergang van techfondsen en leverde 2,5 procent in. De All Ordinaries in Sydney daalde 1,3 procent. In Tokio bleef de beurs gesloten vanwege een feestdag. Ook in Zuid-Korea en Taiwan hadden beleggers een vrije dag.