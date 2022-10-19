Chipbedrijven aan kop in hogere AEX na sterke cijfers ASML

ASML was woensdag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, na goed ontvangen kwartaalcijfers. De chipmachinemaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan het zelf had verwacht. Ook denkt het bedrijf weinig last te krijgen van de aangescherpte Amerikaanse regels voor de export van chiptechnologie naar China. Voor het huidige kwartaal rekent ASML op een verdere stijging van de omzet. Het aandeel werd 5,5 procent hoger gezet. Ook branchegenoten ASMI (plus 4 procent) en Besi (plus 0,4 procent) gingen mee omhoog.

Just Eat Takeaway zag een eerdere forse openingswinst snel verdampen en won 0,6 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl is eerder winstgevend geworden dan verwacht. Just Eat Takeaway mikte op een positief resultaat in 2023, maar wist dat in het derde kwartaal al te bereiken. Het bedrijf is daardoor ook wat positiever geworden over de verwachtingen voor de rest van het jaar. Het aantal bestellingen nam in het derde kwartaal wel af met 11 procent. Dinsdag won Just Eat in aanloop naar de cijfers al bijna 7 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en defensieconcern Lockheed Martin. Ook de Amerikaanse streamingdienst Netflix bracht dinsdag na de slotbel in New York sterke resultaten naar buiten.

Europa

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 646,67 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 887,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.

Bierbrouwer Heineken (min 3,5 procent) had last van een winstalarm van de Deense brouwer Royal Unibrew en was de grootste daler bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Techinvesteerder Prosus kampte met flinke koersverliezen in de Chinese techsector en verloor 1,8 procent.

Olie- en eurokoers

In de MidKap steeg WDP 1,8 procent. De vastgoedinvesteerder zag de winst stijgen in de eerste negen maanden van het jaar en handhaafde zijn winstverwachting voor 2022. Bij de kleinere bedrijven won ForFarmers 0,6 procent. Het veevoerbedrijf kondigde aan dat topman Chris Deen per 1 februari 2023 vertrekt. Vorige maand werd al bekendgemaakt dat Deen als gevolg van gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zou zijn. In Zürich daalde Nestlé 0,5 procent na resultaten van het Zwitserse voedingsbedrijf.

De euro was 0,9819 dollar waard, tegen 0,9827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 83,82 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 90,66 dollar per vat.