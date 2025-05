Chipconcern Intel uitblinker op positief gestemd Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst het weekend ingegaan. Chipconcern Intel was een uitblinker op Wall Street dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Andere chipbedrijven zoals Advanced Micro Devices (AMD) en Nvidia liftten mee met de koerswinst van Intel.