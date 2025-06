Van &C en Flow tot De Groene Amsterdammer en Donald Duck : in de nieuwe podcastserie Bakkie Media met Smaakmakers vertellen zeven gezichten achter invloedrijke magazinemediamerken hoe zij hun merk multimediaal doorontwikkelen. De podcast is een initiatief van de Magazine Media Associatie (MMA).

MMA inspireert mediamakers met nieuwe podcastserie: ‘Magazinemarkt is alive and kicking’

MMA-voorzitter Erwin van Luit kijkt ernaar uit: „Deze serie laat echt zien hoe professioneel en innovatief de magazinemarkt is - en hoe gepassioneerd daaraan wordt gewerkt.”

Podcast past bij strategie

Als brancheorganisatie organiseert de MMA verschillende activiteiten om magazinemerken te helpen bij de transformatie naar een multi-mediamerk. „Kennisdeling en van elkaar leren staan daarbij voorop. Een podcast sluit naadloos bij die strategie en doelstellingen aan,” vertelt Van Luit.

„Media-experts van verschillende invloedrijke magazinemerken vertellen hoe zij het verschil maken en hun merken multimediaal aan het doorontwikkelen zijn. Dat is leuk, maar zeker ook leerzaam voor iedereen binnen én buiten de branche.”

‘Magazinemarkt is alive and kicking’

De gasten die plaatsnemen achter de podcastmicrofoon zijn afkomstig uit verschillende hoeken van de mediabranche, en delen op openhartige wijze op welke manier zij innoveren en digitaliseren met hun merk. De MMA hoopt andere mediamerken te inspireren ook tot deze transformatie over te gaan.

„Of het nu gaat om redactie, marketing, dataverwerking of exploitatie naar het buitenland: de magazinemarkt is alive and kicking. Veel magazinemediamerken kunnen de transformatie naar nieuwe en succesvolle verdienmodellen maken - als ze dat niet al doen. Het zou mooi zijn als deze podcast young professionals zou inspireren ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons mooie vak,” besluit Van Luit.

Gevarieerde gastenlijst

Voor de eerste zeven afleveringen staan Ferdi Felderhof van Donald Duck, Xandra Schutte van De Groene Amsterdammer, Pieter Zwart en Freek Jansen van Voetbal International, Kelly Staa van Cosmopolitan, Irene Smit van FLOW en Psychologie Magazine, Marieke 't Hart van VROUW en Bram de Leeuw van &C op de gastenlijst. „Een mooie mix van zeven invloedrijke Nederlandse mediamerken,” aldus Van Luit.

De productie van de podcast is in handen van Daniel Kok & Thijs van Dijk van Bakkie Media. Een weloverwogen keuze, licht Van Luit toe. „We hebben gezocht naar een partij die goed past bij de branche die de MMA vertegenwoordigt, begrijpt welke boodschap we over willen brengen en in staat is om hun sprekers het achterste van hun tong te laten zien.”

Ongedwongen sfeer

Dat is voor Kok en Van Dijk geen probleem. Het tweetal maakt sinds 2019 Bakkie Media, dé podcast over marketing, communicatie en media en alles wat je moet weten om goed beslagen ten ijs te komen bij het koffiezetapparaat. Het ervaren duo weet dus als geen ander hoe ze hun gasten aan de praat krijgen - al is dat met de enthousiaste smaakmakers uit het mediavak niet echt een probleem, blijkt uit de eerste opnames.

Van Luit is enthousiast over wat hij hoort. „Mediaprofessionals praten op een ongedwongen en ontspannen manier met veel passie over hun vak, en nemen daarin geen blad voor de mond. De kaarten van het succes worden niet tegen de borst gehouden, maar open op tafel gelegd zodat iedereen daarvan kan leren. Dat is precies de kern en bedoeling van de podcast. Ik ben er heel blij mee."

Vervolg?

Van Luit denkt zelfs al voorzichtig na over een vervolg. „We hebben nadrukkelijk de verwachting en het doel om deze reeks in de komende periode voort te zetten,” zegt Van Luit. „We starten met een zeer gevarieerde reeks van zeven afleveringen, die naar onze mening zijn gevuld met alle facetten van ons vak. Daarna gaan we bekijken welke gebieden we nog meer willen uitlichten voor de luisteraars, en met welke onderwerpen we hen inspireren en helpen bij de realisatie van hun toekomstige succes.”

Kijken en luisteren

Benieuwd naar de afleveringen? Bekijk de video van de aflevering met Ferdi Felderhof (van Donald Duck) bovenaan dit artikel. Of luister de afleveringen hier:

Pieter Zwart en Freek Jansen (VI):

Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer):

Ferdi Felderhof (Donald Duck):

De Magazine Media Associatie (MMA) is de brancheorganisatie voor multimediale magazinemerken in Nederland en behartigt de belangen van 32 aangesloten magazinemediabedrijven die zich richten op consumentenmedia.