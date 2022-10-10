Chipsector onder druk op rood Wall Street

Aandelen van chipbedrijven stonden maandag onder druk op Wall Street. De verliezen van bedrijven als Nvidia, Intel, AMD en Texas Instruments volgden op verliezen in de sector eerder op de dag in Azië en Europa na het instellen van Amerikaanse exportregels voor materialen en apparatuur die chipfabrikanten nodig hebben. De regels zijn bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen.

De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 29.202,88 punten. De S&P 500 verloor 0,8 procent tot 3612,39 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte dik 1 procent tot 10.542,10 punten.

AMD, Micron Technology en Texas Instruments en Intel verloren tot 2,9 procent. De regering-Biden kwam met een uitgebreide reeks exportcontroles. Daaronder ook een plan om China de toegang te ontzeggen tot bepaalde halfgeleiderchips die met Amerikaanse apparatuur zijn gemaakt. Zelfs opmerkingen vanuit Nvidia, dat de beperkingen geen materieel effect op het bedrijf zullen hebben, kon de neergang op de beurs niet stoppen. Nvidia sloot met een verlies van 3,4 procent.

Rivian

Verder stonden automakers om uiteenlopende redenen in de belangstelling. Fabrikant van elektrische voertuigen Rivian verloor 7,3 procent nadat het bekendmaakte bijna al zijn 13.000 voertuigen terug naar de garage te roepen vanwege een schroefje dat mogelijk niet goed is aangedraaid. Ford en General Motors verloren respectievelijk zo'n 7 en 4 procent na een negatief rapport van UBS. Volgens de analisten van de Zwitserse bank stevent de automarkt snel af op een situatie van een overaanbod van voertuigen.

Tesla zakte licht. De maker van elektrische auto's heeft in september meer dan 83.000 voertuigen geleverd van zijn fabriek in Shanghai. Dat is 8 procent meer dan in augustus en het grootste aantal in een maand ooit. Analisten van RBC verlaagden echter het koersdoel voor het aandeel.

Olie

ExxonMobil verloor 2,2 procent. Het olie- en gasconcern zou naar verluidt azen op een overname van energiebedrijf Denbury (plus 6,8 procent). Verder stond biotechbedrijf Qiagen (plus 3,2 procent) in de belangstelling. Het bedrijf staat volgens The Wall Street Journal mogelijk voor een fusie met Bio-Rad Laboratories. Het aandeel van het bedrijf dat gespecialiseerd is in diagnostiek verloor dik 8 procent.

De euro was 0,9706 dollar waard, tegen 0,9691 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 90,80 dollar en Brentolie kostte 2,1 procent minder op 95,83 dollar per vat.