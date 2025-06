Van peen en uien tot matcha en Dubai: dit familiebedrijf verkoopt jaarlijks 9 miljoen bolletjes ijs

Lees verder onder de advertentie

Boeren genoeg in de Hoeksche Waard. Maar dat de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente ook een van de grootste ijsboeren van het land herbergt, daar hebben veel mensen geen weet van. Toch is de kans groot dat ook je ooit van één van hun creaties hebt gesnoept. Vanuit een bakje of hoorntje. Met zo’n 600 ijssalons en menig restaurant(keten) als klant levert het familiebedrijf al drie generaties schepijs aan heel Nederland. Van Limburg tot Texel aan toe.

IJs vliegt uit de koelcel

Of dat een beetje marcheert? Productiemanager Edwin van Doornik reageert als door een wesp gestoken. „Heb je het weerbericht een beetje gevolgd? Met deze temperaturen vliegt ons ijs bijna letterlijk uit de koelcel”, zegt hij tegen AD.

„Dankzij het warme voorjaar is de productie momenteel extra groot”, vervolgt hij. „Alsof het nu al zomer is. Deze week verkopen we met gemak een kwart van onze industriële vriezer leeg.” Een vriezer die overigens nooit lang leeg blijft, omdat deze continu wordt aangevuld door twee productielijnen die elk acht uur lang op volle kracht draaien. „Nu ijs maken zonder buffer aan te leggen, is waanzin. Naast een kleine piek tijdens de winterse feestdagen draaien we met warme dagen de grootste omzet.”

Jaarlijks verkopen we zo’n 120.000 ijssalonbakken, wat neer komt op zo’n 9 miljoen bolletjes Edwin van Doornik Productiemanager Gebo Gelato

Over hoeveel liter ijs we het dan hebben? Dat is een rekensommetje dat Van Doornik vanwege alle drukte nog niet eens compleet heeft. „Maar jaarlijks moet je uitgaan van zo’n 120.000 ijssalonbakken à 5,7 liter per jaar, wat neerkomt op zo’n 9 miljoen bolletjes.”

„O, en voor je denkt: wat een rare maat? Die extra halve liter en een beetje komt doordat we onze bakken steevast aftoppen en - net als in Italië - garneren met allerlei fruit, nootjes of chocolade.”

Edwin van Doornik van Gebo Gelato topt nog even een ijsbak af met een mooie krul. Foto: Jeffrey Groeneweg

„Als één van de eersten in Nederland overigens”, aldus een trotse Van Doornik, die dan wel geen familie is van de oorspronkelijke oprichters maar toch zo goed als tot het meubilair behoort. „Ruim vijftien jaar geleden kwam ik hier als hbo-schoolverlater terecht voor een bijbaan, waarna huidig hoofd-productiemanager Menno Velthuijs mij al gauw aanstelde als zijn rechterhand.”

Al ijs sinds 1950

De wortels van Gebo Gelato voeren echter nog verder terug: tot 1950. Jaren daarvoor hadden de gebroeders Both (GEBO) Henk, Joop en Piet een melkzaak in Oud-Beijerland. Nog voor de Tweede Wereldoorlog zag broer Piet echter meer perspectief in de verkoop van schepijs en patat en hij opende een winkel aan de Oostdijk in Oud-Beijerland.

Hij besloot er, na het eind van de oorlog, zelf ijs te gaan bereiden. Wekelijks reisde hij af naar Amsterdam om een cursus te volgen, waarvoor hij in 1949 met vlag en wimpel slaagde.

Piet bleek een geboren ijsbereider te zijn en werd zo de uiteindelijke grondlegger van Gebo Gelato, dat - hoewel de oude ijssalon in Oud-Beijerland is gebleven - vanaf 2010 vooral schepijs levert aan derden vanuit hun almaar uitdijende ijsfabriek.

Het receptenboek dat ‘opa Piet’ toen maakte, gebruiken we vandaag de dag nog steeds Edwin van Doornik

Van Doornik: „Het receptenboek dat ‘opa Piet’ toen maakte, gebruiken we vandaag de dag nog steeds. Al hebben we nu wel veel meer en mooiere ingrediënten om ijs te kunnen maken.” Heel wat meer ook dan het klassieke assortiment van chocolade, vanille, stracciatella en aardbei, vervolgt hij. „Aan ijssalons leveren we momenteel een selectie van circa 65 smaken. Aan restaurants al gauw het dubbele daarvan.”

Ijssmaak met peen en uien

De gekste smaak die hij de afgelopen jaren voorbij zag komen? „Dat moet toch de peen-en-uien-variant zijn geweest, waar een klant specifiek om vroeg. Alleen al vanwege de geur die deze dagenlang achterliet in de fabriek.” Meer te spreken is hij zelf over de Dubai-chocoladesmaak die het bedrijf vorig jaar lanceerde. „Zij het net iets voorbij de hype, scoort deze nog altijd goed. In 2024 was dit zelfs de beste nieuwkomer, die ook dit jaar tegen de top 10 van gevestigde smaken aanschurkt.”

„De meest populaire smaken blijven verder toch de klassiekers, aangevuld met nieuwe smaken als citroen, hazelnoot, mango, oreo, pistache en yoghurt amerena. En voor de kinderen natuurlijk smurfenijs. Eigenlijk het enige ijs waarin we kleurstoffen gebruiken, omdat het er anders uitziet als zeewier.”

Instagrammable matcha-ijs

De nieuwste creatie van Gebo Gelato echter, die ingaat op de matcha-hype die je nu ziet in de Nederlandse koffiewinkels en onder influencers en foodvloggers: matcha latte mango.

Van Doornik: „Vanwege het levendige groen van matcha gecombineerd met de zonnige gele swirl van mango, volgens ons enorm instagrammable. Lekker romig en fris ook, aldus de ruim vijftig medewerkers die hier nu flink wat overuren draaien.”

Vanwege de zomerse drukte kun je daar meestal pas op het laatste moment echt heel het assortiment in je opnemen

„Maar goed, dat dacht ik eerder ook van onze lemon-cheesecake. En die sloeg toch een stuk minder aan. Deels wellicht vanwege wat wij de ‘handicap van de ijssalon’ noemen.” „Vanwege de zomerse drukte kun je daar meestal pas op het laatste moment echt heel het assortiment in je opnemen”, legt hij uit. „Maar dan trekken de kinderen aan je arm, en staan er achter je nog tien vreemden in je nek te hijgen, waardoor je meestal toch weer voor het oude, vertrouwde recept gaat.”

„Ook geen probleem hoor”, sust hij. „Al onze smaken zijn goed. Maar het zou leuk zijn de hype nu een keertje voor te zijn. De eerste batch van 1.200 liter is inmiddels uitverkocht. Maar daar komt binnenkort nog een dubbele batch overheen.”

