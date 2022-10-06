Consumentenbond waarschuwt voor bestellen bij webwinkel Jayno.nl

De Consumentenbond raadt het mensen af om te bestellen bij webwinkel Jayno.nl. De belangenvereniging zegt in korte tijd tientallen klachten te hebben gekregen over de verkoper van kinder- en babykleding. "Volgens de klagers levert de winkel niet of veel te laat, geeft het bedrijf geen geld terug voor geretourneerde producten en is het onbereikbaar", aldus de bond.

Daarop heeft de Consumentenbond toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om in te grijpen. Jayno.nl zou ook misbruik maken van het logo van Webshop Keurmerk, waar de webwinkel volgens de Consumentenbond niet bij aangesloten is. "Daarmee wekt Jayno onder andere de indruk dat consumenten bij de Geschillencommissie terechtkunnen en dat ze aanspraak kunnen maken op de nakomingsgarantie, terwijl dat niet het geval is."

"Op de eigen website zegt Jayno.nl druk bezig te zijn om de problemen op te lossen. Daarnaast meldt de winkel dat bestelde producten niet verzonden worden. Tegelijkertijd kunnen consumenten nog steeds producten bestellen. Dat mag niet. Een bedrijf mag geen producten te koop aanbieden waarvan het weet dat het die niet kan leveren", aldus de Consumentenbond.

Voor zowel de Consumentenbond als het ANP was Jayno.nl telefonisch niet bereikbaar.