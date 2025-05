Culemborgs bedrijf CB drukt op verzoek zelfs een enkele boektitel

Nooit nee hoeven verkopen aan de hongerige lezer. Dat is het idee achter 'printing on demand': het op bestelling drukken van een boek. CB in Culemborg was er in 2011 vroeg bij en plukt daar nu de vruchten van. Dat meldt het AD.

Lees verder onder de advertentie

Een boek dat je hebt besteld, is uitverkocht of niet meer op voorraad. Toch heb je het vlot in huis, zelfs binnen de afgesproken besteltijd. Rara, hoe kan dat? Met printing on demand, POD in vaktaal.

Een enkel boek

Het bedrijf CB in Culemborg drukt desgewenst zelfs een enkel boek op bestelling. Naar POD is steeds meer vraag. Van de 115.000 titels die CB in de collectie heeft, zijn er 21.000 via POD beschikbaar. En dit aantal groeit met de dag.

Lees verder onder de advertentie

Uploaden

Uitgevers kunnen via de website van CB een bestand uploaden waarvan CB het boek maakt. De uitgever kan zelf bepalen hoe dat boek eruit komt te zien. Hij kiest de papiersoort, omslag en maten. De lezer betaalt hier geen cent extra voor, de kosten (POD is nu eenmaal duurder dan massadruk) zijn voor de uitgever.

"Dat is leuk", zegt Mathijs Suidman van CB, als hem naar de jongste aanwinst wordt gevraagd. "Zojuist is Hex geüpload, de bestseller van Thomas Olde Heuvelt. De schrijver zat twee weken geleden bij de De Wereld Draait Door."

Lees verder onder de advertentie

Dat een uitgever zo'n populaire titel op deze manier laat maken, kan allerlei oorzaken hebben. Suidman: "Het boek kan in herdruk zijn, maar het kan ook zijn dat een voorraad onderweg is naar ons. Hoe dan ook, het wordt besteld, want het is er even niet. Dus maken wij het."

POD

Alleen al in augustus leverde CB ruim 55.000 boeken via POD, bijna de helft meer dan een jaar eerder. Die boeken worden gemaakt in Culemborg en in Alphen aan den Rijn, waar CB-partner Printforce gehuisvest is. Daar beschikken ze over de inktjettechniek en die is sterk in opkomst. Suidman: "In 2015 zijn de educatieve uitgevers overgegaan op inktjet. Dat is goedkoper dan gewone POD en dat betekende direct een flinke stijging."

Lees verder onder de advertentie

Vraaggestuurd printen

In 2010 besloot Hans Willem Cortenraad, directeur van CB (het vroegere Centraal Boekhuis), dat zijn bedrijf moest inspelen op vraaggestuurd printen. Na de eerste titel is het bergopwaarts gegaan en het einde is nog lang niet in zicht. In Culemborg is zes dagen in de week continu een ploeg van drie man bezig op de printafdeling. "POD is op meerdere manieren lonend", legt Suidman uit. "Bijvoorbeeld voor een titel waarvan je per jaar niet meer dan 250 exemplaren verkoopt, maar het geldt even goed voor bestsellers die uitverkocht zijn. Want de lezer wil lezen, de boekhandel en uitgever willen geen 'nee' verkopen en de auteur wil niet meemaken dat zijn werk niet meer verkrijgbaar is."

In de hand

Lees verder onder de advertentie

,,De wens van de hongerige lezer werkt deze ontwikkeling in de hand. Ook uitgevers zien de voordelen van POD. Die hoeven geen voorraad meer aan te houden waarvan ze zich afvragen of ze die kunnen verkopen."

Hoe zit het met de kwaliteit van de geprinte boeken? Suidman: "Experts zien soms het verschil niet tussen offset en POD. Op nicheboeken na kunnen we alles printen.''

Gerelateerd artikelen

Lees verder onder de advertentie

Ondernemers weg om mislopen online omzet

Nieuwe exploitant horecapand Culemborg hoopt op succes

Moderne uitgeverij is klein en wendbaar