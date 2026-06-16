Dax maakt horecawereld met zijn vintage warmer en sfeervoller: ‘Ik zie direct waar de bar moet staan’

Wie de showroom van Sijf & Dax van Zuilen binnenloopt, ziet overal oude bars, glas-in-loodplafonds en Chesterfieldbanken. Met behulp van deze materialen tovert hij ruimtes om tot oude Engelse pubs en cafés uit de Jordaan. „Wij verkopen geen bar, maar sfeer en gezelligheid op hoog niveau.”

Dax van Zuilen is met zijn bedrijf gespecialiseerd in vintage en retro horeca-interieurs.

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Al ruim dertig jaar bouwt ondernemer Dax van Zuilen (53) nostalgische horeca-interieurs. Niet alleen voor cafés, maar ook voor bedrijven en particulieren die thuis een bruine kroeg of Engelse pub willen creëren, schrijft de Gelderlander.

Dax: „Het ene moment realiseren wij een volledige Ierse whiskeybar bij iemand in de kelder en het volgende moment plaatsen wij een op maat gemaakte bar in een horecagelegenheid in Amsterdam.”

Die liefde voor nostalgie kreeg hij van huis uit mee. Zijn ouders hadden vroeger een antiekzaak, maar stapten later over op interieurs. „Ik ben hiertussen opgegroeid”, vertelt hij, terwijl hij tussen de bars en oude bouwmaterialen loopt.

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In de werkplaats worden met behulp van oude panelen, nieuwe bars gebouwd. Foto: Merel Klijzing

Klein team van vakmensen runt bedrijf

Sinds zijn 21ste werkt Dax in de zaak, die eerst van zijn ouders was. Samen met zijn vrouw en een klein team van vakmensen runt hij het bedrijf. Zelf houdt hij zich vooral bezig met het creatief ontwerp van de interieurs en de inkoop van materialen.

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“ Ik heb een keer 500 meter massief eiken lambrisering uit een chateau gekocht ” Dax van Zuilen

Dat laatste gebeurt door heel Europa: oude lambriseringen uit Frankrijk, vintage decoraties uit Engeland en een apothekerskast uit België. Soms koopt Dax enorme partijen tegelijk.

„Ik heb een keer 500 meter massief eiken lambrisering uit een chateau gekocht”, vertelt hij trots. „Zoiets had ik nog niet eerder gezien.” Zijn showroom van ruim 3.000 vierkante meter is gevuld met een variëteit aan oude materialen.

Antieke details, zoals deze bijzondere bierpomp, worden eerst met zorg gerestaureerd. Foto: Merel Klijzing

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Verlangen naar warmte en sfeer

Op antiekbeurzen koopt hij attributen, maar inmiddels krijgt hij ook veel aangeboden van handelaren uit bijvoorbeeld Engeland. „Dan krijg ik foto’s doorgestuurd van bijvoorbeeld gebrandschilderd glas-in-lood of art-decolampen. Waar ik die uiteindelijk ga gebruiken, weet ik niet altijd meteen, maar soms word ik helemaal verliefd op iets”, zegt Dax lachend.

Volgens de ondernemer verlangen mensen steeds meer naar warmte en sfeer. „Ze zijn klaar met led-verlichting, kunststof en staal. Alles moest een tijd lang industrieel en metaal zijn, maar dat is koud en brengt nauwelijks sfeer.” Hij legt zijn hand op een eiken barblad. „Je ziet niet alleen dat hout warm is, dat voel je ook.”

Ook de hang naar nostalgie groeit, aldus Dax. „Je ziet het overal terug. Oude Mini’s komen terug, jongeren luisteren weer naar André Hazes. Mensen verlangen naar warmte en gezelligheid. Even weg van alle ellende die er nu gaande is in de wereld.”

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“ Oude Mini’s komen terug, jongeren luisteren weer naar André Hazes. Mensen verlangen naar warmte en gezelligheid ” Dax van Zuilen

Die behoefte aan sfeer en nostalgie ziet hij ook terug in horeca-interieurs. „Maar er zijn mensen die naar de bouwmarkt gaan, vezelplaten bruin schilderen en dan zeggen dat ze een bruin café hebben. Maar dan heb je een nieuw café van de bouwmarkt. Daarmee creëer je geen sfeer. Wij werken met authentieke bouwmaterialen, soms wel honderd jaar oud.”

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De ruimte voelen en proeven

Veel klanten komen de showroom in Oudewater binnen met een duidelijk plan voor hun café, maar vertrekken met een totaal ander idee.

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Voordat hij een creatief ontwerp voor een ruimte maakt, wil Dax altijd eerst de ruimte voelen en proeven. „Kijk je uit op een schutting of op de pier van Scheveningen? Dat bepaalt mede hoe je een ruimte indeelt.”

Veel ontwerpen ontstaan in zijn hoofd. „Ik zie direct waar de bar moet staan en welke sfeer erbij past.” Het oog voor detail gaat ver: soms legt de vijftiger ter decoratie oude kranten uit 1928 neer of een vintage Playboy. „Mensen moeten lachen als ze binnenkomen, dat vind ik het allerleukste.”

Zelf denkt hij voorlopig nog niet te stoppen met zijn bedrijf. Maar als hij ooit met pensioen gaat, weet hij precies wat hij wil doen. „Dan wil ik in ieder interieur dat we ooit gemaakt hebben nog een keer een pilsje drinken.”

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Dit artikel is geschreven door Judith Casant voor de Gelderlander.

In zijn werkplaats staan prachtige glas-in-lood deuren en ramen te wachten op een nieuwe bestemming. Foto: Merel Klijzing