Dit jaar nog van 5 naar 15 chocoladewinkels: Madaq groeit mede door lange TikTok-rijen

Ambitie met de chocoladeletter, pardon, hoofdletter A. Dat hebben Derk Cloosterman, Nikai Groot Kormelink en Soufiane Mourabit, de ondernemers achter Madaq Chocolatier, absoluut. Dat bleek vorig najaar toen oprichter Soufiane te gast was bij De Ondernemer Live. Meer winkels, een breder assortiment en nieuwe innovaties uit het atelier. Zijn die doelen realistisch gebleken en wat is er nog meer gebeurd?

„Veel’’, verklapt Soufiane wanneer De Ondernemer hem opnieuw spreekt. „De planning is om eind dit jaar vijftien winkels te hebben. Drie weken geleden is de vijfde vestiging gestart, in Den Bosch. Zaterdag opent nummer zes aan het Gelderlandplein in Amsterdam. In juni worden nog een paar nieuwe filialen geopend. De druk is hoog en we doen ons uiterste best om die 15 voor het einde van het jaar te halen’’, lacht de ondernemer.

Vorig jaar was er nog een overschot aan pistachenoten, niemand wilde ze hebben. Nu betaal je er de hoofdprijs voor Soufiane Mourabit Madaq

Uitdagende operatie voor drie ondernemers

Gelukkig worden de taken nog steeds goed verdeeld door de drie jonge mannen achter het bedrijf, Derk, Nikai en Soufiane zelf. ,,Ik houd me vooral bezig met de expansie. De aanhuur en de verbouwing van de nieuwe winkels. Als het aantal filialen groeit, dan moet de productielocatie ook meegroeien. Want we maken alles zelf. Het heeft best wat voeten in de aarde. Meer ruimte, meer personeel, meer machines. Ook bekijken we hoe we efficiënter kunnen werken. Dat moet wel, want we zijn zowel retailer als producent. Daardoor kunnen we producten van topkwaliteit maken, maar het kan soms ook een handicap zijn. De logistiek, de winkels goed bevoorraad. Het is een uitdagende operatie.’’

Tel daarbij op de krapte op de personeelsmarkt en de steeds duurdere cacaobonen. ,,En vergeet de pistachenoten niet. Helemaal hot and happening, natuurlijk. Vorige week zijn we afgereisd naar Sicilië waar we de pistachenoten vandaan halen. Op die manier staan we rechtstreeks met de boeren in contact en worden de halffabricaten voor ons geproduceerd. Maar je ziet dat de markt enorm onder druk staat. Vorig jaar was er nog een overschot aan pistachenoten, niemand wilde ze hebben. Nu betaal je er de hoofdprijs voor.’’

Rijen aan klanten bij een winkel van Madaq Chocolatier. Foto: Madaq

Prijzige cacaobonen en pistachenoten

En die prijzige cacaobonen? ,,Ik geef je een voorbeeld. Toen ik vier, vijf jaar geleden begon, betaalde je 8 of 9 euro per kilo chocolade-halffabricaat. Recent zaten we op het punt dat we 23 of 24 euro per kilo moesten betalen’’, aldus Soufiane. ,,Dat is best wel lastig. Je wilt de klant niet opzadelen met de hoge kosten, maar je moet wel je grondstoffen en personeel kunnen blijven betalen. Gelukkig hebben we de balans gevonden en de klanten reageren er positief op. Ze zijn bereid om iets meer te betalen voor goede producten waar goede grondstoffen voor nodig zijn.’’

De kwaliteit van het aanbod wordt gecompleteerd met de customer journey, geïnspireerd op de Marokkaanse achtergrond van Soufiane. „Ons personeel wordt getraind op het gastheer of -vrouwschap. Of mijn Marokkaanse familie ons adviseert op dat vlak? Zeker. We vragen ze regelmatig wat ze van bepaalde producten of ontwerpen vinden, zeker wanneer het gaat om bijvoorbeeld de Ramadan. En ik vraag om hun mening wanneer ik bij ze op bezoek ben. Dan kan het af en toe best wel knallen. Dat hoort erbij, maar ik neem hun advies altijd serieus en in overweging.’’

We hebben wekelijks contact met Raymond Cloosterman om nieuwe ideeën door te spreken en inspiratie op te doen Soufiane Mourabit Madaq

Ideeën, advies en inspiratie van Raymond Cloosterman

Advies komt er ook nog steeds van Raymond Cloosterman, oprichter van Rituals en de oom van Derk. Soufiane: ,,We hebben wekelijks contact met elkaar om nieuwe ideeën door te spreken en inspiratie op te doen. De man zit vol met creatieve ideeën. Dat helpt ons fantastisch.’’ Creativiteit die je ook terugziet in de bestaande en nieuwe winkels waarin steeds nadrukkelijker de aandacht op het zelfgemaakte ijs en dito macarons wordt gevestigd. ,,Het is een drie-eenheid en het staat nog duidelijker op de gevels: 'chocolate, ice cream and macarons’. Op die manier weet de klant precies wat hij kan verwachten.’’

Wat wel steeds weer een verrassing voor de klant is: de bijzondere smaken en producten die vaak nergens anders te vinden zijn. ,,Eind januari zijn we gestart met de verkoop van de apple-crumble: warme appel, kaneel en crumble afgedekt met custard. Binnen de kortste keren hadden we enorme TikTok-rijen bij de winkels staan. De meest actuele foodtrend is de matcha, het was al langer een hype en het is nu nog populairder. Voor de zomer hebben we een variant ontwikkeld. Denk aan de ice matcha-latte, waar we nu een versie met aardbei en mango van hebben.’’

TikTok-rijen voor de deur van de Madaq-winkels

Wellicht staan er binnenkort ook TikTok-rijen voor de matcha’s. Hoe belangrijk zijn die TikTokkers voor Madaq en het marketingmodel? ,,Het speelt tegenwoordig een enorme rol. We hebben dat pas echt gemerkt sinds die apple-crumble. Kijk, je kunt niet met elke hype meegaan en zeker niet steeds de trendsetter zijn. Maar we hebben het over de generatie die weinig of geen tv meer kijkt. De reclameblokken van vroeger zijn nu de content op TikTok en Instagram. Het mooie is dat anderen reclame voor je maken. We keuren niet ons eigen vlees, het is social proof. Contentmakers op de socials plaatsen het en andere mensen bekijken en delen die content wanneer ze het leuk, mooi of lekker vinden.’’

Terug naar de chocolademaker Soufiane Mourabit. Heeft hij überhaupt nog de tijd om zelf met chocolade aan de slag te gaan in het atelier? ,,Ik moet zeggen dat de tijd recentelijk minder is geworden. Maar de productontwikkeling doe ik nog wel steeds samen met Nikai en Derk. Dat is het allerleukste en het allermooiste om te doen. Testen in de keuken. Zo zijn we pas geleden met drie verschillende roosteringen van pistachenoten aan de slag gegaan, samen met een lokale ijsmaker op Sicilië. We deden dat om de smaak van die verschillende roosteringen uit te proberen.’’

Onderneem je alleen om veel geld te verdienen? Dan adviseer ik je om heel snel te stoppen Soufiane Mourabit Madaq

Verschil in klanten in Maastricht en Haarlem

Is de kwaliteit van het uiteindelijke product hoog, dan wordt het opgenomen in het assortiment van de winkels. Vraag tussendoor: ziet Soufiane veel verschil in het koopgedrag in de verschillende filialen? Is het ene product in Maastricht populair en het andere juist meer in Haarlem? ,,Dat is een goede vraag! Er zit zeker verschil in. Elke maand verzamelen we de data. In Maastricht verkopen we veruit het meeste ijs. In Nijmegen ook, maar daar worden eveneens zeer veel macarons en chocoladeproducten verkocht. In Amsterdam zijn de macarons dan weer erg geliefd. Het hangt af van het type klant. In studentensteden is men dol op ijs en in Haarlem koopt men vooral cadeaus van chocolade en macarons.’’

Foto: Madaq

Terug naar de A van ambitie. Die plannen voor het buitenland, hoe zit het daar nu mee? ,,We zijn erachter gekomen dat in eigen land steeds weer de beste plekken voor winkelruimte vinden iets lastiger is dan dat we eerder dachten. Daarom focussen we ons voorlopig alleen op Nederland’’, verklapt Soufiane.

Internationale ambitie Madaq Chocolatier

Soufiane: „We zien hier groeimogelijkheden, zijn nog lang niet klaar. Maar daarna: absoluut! Het buitenland staat nog steeds heel erg hoog op ons lijstje. We zijn en blijven natuurlijk wel ondernemers. Ik zal je dit vertellen: een ondernemer is niet iets dat je even kan worden. Je doet het of je doet het niet. Er is geen handleiding voor. En onderneem je alleen om veel geld te verdienen? Dan adviseer ik je om heel snel te stoppen. Er gaat enorm veel tijd in zitten. Dag en nacht. Ik vind dat helemaal niet erg, wat dat is waar ik voor leef. Ondernemen zit in het bloed.’’