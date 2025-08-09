Met Chocodoki maken Mark en Linda sociale chocola: ‘Biedt zeker kansen om je personeelstekort op te lossen’

Bij Chocodoki is sociaal ondernemen een speerpunt. Ze werken met ambachtelijke chocolade waarbij de cacao duurzaam en eerlijk is geproduceerd. Die chocolade wordt vervolgens verwerkt tot bonbons, brokken, repen en pindarotsjes door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral sociaal of juist geniaal?

Mark Goos en Linda Nieuwenburg zijn beide sociaal ondernemer en willen de wereld graag een beetje mooier maken. Uit die gedachte, en de liefhebberij van Mark voor het maken van chocola, ontstond het idee voor een eigen chocolaterie, Chocodoki. Die winkel opende in juni zijn deuren in het centrum van Emmen. Het bijzondere is dat daar de chocolade gemaakt en verkocht wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om mensen met een migratieachtergrond die beperkt Nederlands spreken, mensen met autisme, een medische beperking of andere problematiek.

Leren meer dan chocolade maken

Linda gaf al workshops voor deze groep en past dat nu toe in de eigen winkel. „We hebben nu vijftien deelnemers die allemaal zo hun eigen uitdagingen hebben. Dat kan gaan van een taalbarrière tot een sociaal isolement waar iemand uit gehaald moet worden. Ook werkt de één slechts een paar uur per week en de ander meerdere dagdelen. We kijken heel erg naar wat iemand aan kan”, vertelt Linda.

We leren ze niet alleen om chocolade te maken, maar ook sociale vaardigheden, Nederlandse taal en werknemersvaardigheden Linda Nieuwenburg Chocodoki

De mensen die bij Chocodoki werken, zitten in een leerproces bedoeld om ze de vaardigheden te geven om door te stromen naar het bedrijfsleven of een opleiding. „Het begeleiden doen we met z’n tweeën en dat is best intensief. We leren ze niet alleen om chocolade te maken, maar ook sociale vaardigheden, Nederlandse taal en werknemersvaardigheden. Verder hebben we natuurlijk te maken met wet- en regelgeving, zeker omdat we voedsel produceren. Daar moeten we de deelnemers ook goed in meenemen”, legt Linda uit. „Dat vraagt soms veel geduld.”

Linda en Mark van Chocodoki bron: Chocodoki

Kijken hoe het gemaakt wordt

Juist deze manier van werken maakt de chocolaterie uniek en dat laten Mark en Linda graag zien. Letterlijk, want de winkel in het centrum is voorzien van veel glas waardoor zelfs vanaf de straat zichtbaar is hoe de bonbons en andere chocolade lekkernijen gemaakt worden.

De eerste reacties van klanten zijn heel positief. Vanuit klanten is alle begrip dat het in de winkel soms wat langer duurt omdat de medewerkers nog geholpen moeten worden met bestellingen aannemen en het juiste vragen of iets zeggen in het Nederlands. Linda: „Dat kost tijd maar zo leren ze het wel het snelst. Ook in het atelier waar de chocolade bereid wordt is de voertaal Nederlands en zie je dat mensen elkaar daarbij helpen. Je ziet mensen echt groeien, uit hun isolement komen en zelfvertrouwen krijgen.”

Weggooien doen we liever niet. Of het moet echt op de grond gevallen zijn Linda Nieuwenburg Chocodoki

Na een paar maanden zijn de ervaringen goed al gaat er ook weleens iets mis. Linda: „Chocola maken luistert heel nauw qua temperatuur en tijd. Dus soms mislukt er weleens iets. Ook dat verkopen we in de winkel met een ludieke tekst erbij. Weggooien doen we liever niet. Of het moet echt op de grond gevallen zijn”, lacht ze. „Wat dat betreft zijn we een gewoon bedrijf.”

Kansen om personeelstekort op te lossen

Aangezien de deelnemers in een leerproces zitten, zijn er contracten met verschillende gemeenten die een vergoeding betalen voor de opleiding. „Met de vijftien deelnemers die nu bij ons werken, redden we het met z’n tweeën”, beaamt Linda, „Maar als we doorgroeien naar zestig deelnemers die we qua ruimte wel kunnen hebben, dan zijn er meer collega’s nodig.”

Je helpt er mensen mee op weg, dat is misschien nog wel belangrijker Linda Nieuwenburg Chocodoki

Het vinden van deelnemers is evenmin makkelijk. „Er zijn voldoende mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt maar daaruit moet je wel diegenen filteren die dit werk leuk vinden. Iemand die geen zin heeft om met chocolade of in een winkel te werken, is geen match. Ze moeten zelf willen. Dan zijn ze ook gemotiveerd.” Het is wat dat betreft niet de simpelste oplossing om aan personeel te komen, al raadt Linda het ondernemers wel aan. „Als je de tijd en ruimte ervoor (over) hebt, biedt het zeker kansen om je personeelstekort op te lossen. En je helpt er mensen mee op weg, dat is misschien nog wel belangrijker.”

Chocodoki is echter niet alleen een sociale onderneming maar ook een commercieel bedrijf. De vergoedingen van de deelnemers alleen zijn niet genoeg om de firma draaiend te houden. Linda: „We zijn blij met de omzet in de winkel en de leuke reacties van klanten die terugkomen om hun chocola bij ons te kopen. Verder hanteren we marktconforme prijzen.”

Maar de inkomsten moeten wel groeien, zegt Linda. „De grootste uitdaging zit hem voor ons in het vinden van meer commerciële afzet. We denken daarbij aan bedrijven die cadeaus of relatiegeschenken bij ons inkopen. Zeker als het gaat om sociaal inkopen doen, scoren we daar goed. En de tijd van de kerstpakketten komt eraan, dus daar hopen we ook een graantje van mee te pikken. Om dat te bereiken zijn we hard bezig om het zakelijke netwerk uit te breiden. En onze ambitie is om nog een eigen webshop op te zetten om zo een extra afzetkanaal voor onze producten te hebben.”

