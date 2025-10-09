Ondernemers Dennis en Sanne mikken op verdrievoudiging omzet met wijnbar De Halszaeck

Van pop-up naar wijnbar: in Gouda werken Dennis Vlugt en Sanne Glas stap voor stap aan hun droom met De Halszaeck. De verbouwingsvergunning is binnen, en nu ligt de focus op het voorjaar van 2026 voor de omslag naar horeca. „We willen graag een combinatie van bar en een klein deel winkel.”

Lees verder onder de advertentie

In december vorig jaar kregen Dennis (37) en Sanne (35) de sleutel van hun pand aan de Markt, het centrum van de kaasstad en een geliefde plek voor toeristen en stappers. Hun plan was vanaf het begin duidelijk: een eigen wijnbar openen. Op dit moment draait De Halszaeck als ‘pop-upwijnmarkt’: een kleine wijnwinkel met Europese wijnen en wat lokale producten.

Het stond al best lang leeg, dus we dachten: wat kunnen we nu al doen? Dennis Vlugt

„Er stond een winkelbestemming op, dus dat was eigenlijk het enige wat er op dat moment mogelijk was”, zegt Dennis. „Het stond al best lang leeg, dus we dachten: wat kunnen we nu al doen? Dat werd een pop-up. Maar hoe het er nu uitziet, is niet wat we uiteindelijk voor ogen hebben. We wilden niet dat mensen dachten: dit is het.”

Lees ook: Pia en Merijn selecteren en bewaren met Depot Noir wijn voor liefhebbers zonder wijnkelder

Lees verder onder de advertentie

Meer randstedelingen naar Gouda

Over het idee achter De Halszaeck zijn de twee het eens, al kwam de wens uit iets andere hoeken. „Ik had al langer in mijn hoofd om iets met een wijnbar in Gouda te doen, ook omdat het er niet is”, zegt Dennis. „We zien dat er steeds meer mensen uit de Randstad hierheen komen - Amsterdammers, Rotterdammers – en die missen dat hier ook.”

Sanne vult aan: „Ik kom zelf uit Gouda, ik ben hier geboren en sinds een paar jaar weer terug. We missen hier gewoon wat variatie in de horeca. En ik vond het op vakanties altijd leuk om bij wijnboeren langs te gaan. Die interesse was er al.”

Verbouwing De Halszaeck bleek uitdaging

De verbouwing van het pand bleek geen eenvoudig traject. Het pand is een rijksmonument, waardoor elke stap extra overleg vraagt. „We wisten van tevoren dat het wat gedoe zou opleveren”, zegt Dennis. „Je bent dan gebonden aan een architect, je moet met de gemeente en de welstandscommissie overleggen. We zijn nu negen maanden verder en hebben drie weken geleden de vergunning gekregen voor de verbouwing.”

Lees verder onder de advertentie

Ook de benodigde alcoholvergunning kostte tijd. „Omdat we nu een wijnwinkel zijn, dachten we: dan kunnen we meteen ook de alcoholvergunning aanvragen. Dan mag je proeverijen organiseren”, vervolgt Dennis. „Dat heeft bijna een half jaar geduurd.”

De Halszaeck | Wijnwinkel De Halszaeck in Gouda.

Intussen loopt ook de aanvraag voor de bestemmingswijziging naar horeca. „Daar verwachten we niet veel problemen mee, want het pand is in de visie van de gemeente bestemd voor horeca”, zegt hij. „Het is vooral een kwestie van doorzetten en wachten.” Na de bestemmingswijziging is vervolgens een exploitatievergunning nodig voor horeca en terras.

Lees verder onder de advertentie

Omzet Halszaeck verdrievoudigen

Het ondernemersduo richt zich ondertussen op wat er wél kan. „We willen graag een combinatie van bar en een klein deel winkel”, zegt Sanne. „Dat vergroot de levensvatbaarheid van de onderneming. Daarover zijn we lang in gesprek geweest en we lijken nu een weg te hebben gevonden.”

„We willen het niet te groot maken”, vervolgt ze. „Een plek waar je terechtkunt voor een goed glas wijn, maar ook een fles kunt meenemen voor thuis. Zo blijft het overzichtelijk en persoonlijk. We hebben veel eigen wijnen die we direct bij kleine Europese wijnboeren inkopen, zonder tussenpersonen. We zijn er zelf geweest, weten dus waar het vandaan komt. Dat maakt ons aanbod uniek.”

We hebben veel wijnen die we bij kleine Europese wijnboeren inkopen. We zijn er zelf geweest, weten waar het vandaan komt. Dat maakt ons aanbod uniek Sanne Glas

Dennis vult aan: „Wij proberen altijd een stap verder te gaan om mensen een optimale beleving te bieden. Onze locatie helpt om mensen aan te trekken. We zitten direct aan de Markt. Dan heb je altijd aanloop en zichtbaarheid.” Met hun winkel draait het duo nu ‘een acceptabele omzet per week’. Wat Dennis betreft moet dat straks met de wijnbar minstens verdubbelen. „Eigenlijk verdrievoudigen”, zegt hij. „Dan kunnen we er een redelijk bestaan van opbouwen.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Waarom BiBoVino wijn uit dozen verkoopt: ‘Wijn uit een fles is over een tijdje niet meer te koop’

Vergunningentraject als grootste hobbel

Als kersverse ondernemer leer je dagelijks, maar het vergunningentraject bleek de grootste hobbel tot nu toe. „Ja, dat blijft een uitdaging”, zegt Dennis. „Het duurt zo lang dat je bijna geen onderneming kunt draaien. Het is dat wij onze banen ernaast hebben gehouden.”

Sanne vult aan: „Je kunt niet zomaar in Gouda iets starten, zeker niet als je een verbouwing of bestemmingswijziging wilt. Je hebt diepe zakken nodig als ondernemer. Wij kunnen dat nu gelukkig nog dragen met ons werk, maar het was wel shocking hoe moeizaam het gaat.”

Lees verder onder de advertentie

Wijnbar open in 2026

Dennis werkt nu nog bij de gemeente. „Wel een heel andere afdeling hoor”, lacht hij, maar gaat daar op korte termijn stoppen. Sanne werkt als accountmanager bij een uitzend- en detacheringsorganisatie. Zodra de wijnbar open is, willen ze hun vaste banen afbouwen. „Dan moeten we gewoon het risico nemen en meer tijd in De Halszaeck steken”, zegt Sanne. „Dat levert uiteindelijk ook meer op.”

De Halszaeck | 'We hebben veel eigen wijnen die we direct bij kleine Europese wijnboeren inkopen.'

De ondernemers hadden gehoopt sneller van start te kunnen. „Toen we begonnen, hadden we deze zomer al graag een terras hier buiten gehad. Dat is niet gelukt”, zegt Sanne. „Het zou fijn zijn als er in het voorjaar van 2026 wel iets staat.” Dennis sluit zich daarbij aan. „Misschien nog niet onze einddroom, maar wel dat we los kunnen als bar. Dat er volgend jaar iets gerealiseerd kan worden.”

Lees verder onder de advertentie

Eigen wijn leveren aan horeca

Op de langere termijn willen ze vooral gestaag doorgroeien, maar het toch kleinschalig houden. „Het is niet ons doel een heel imperium te bouwen”, aldus Dennis. „We willen het samen kunnen blijven doen”, zegt Sanne. „We hoeven er niet rijk van te worden. We willen dat het een gevestigde plek wordt in Gouda, waar mensen graag naartoe komen voor een lekker wijntje. Als we af en toe samen op vakantie kunnen, zijn we tevreden.”

We willen dat het een gevestigde plek wordt in Gouda, waar mensen graag naartoe komen voor een lekker wijntje Sanne Glas

Ze ziet op termijn nog kansen naast de bar zelf. „Misschien dat we in de toekomst met onze eigen import ook kunnen leveren aan andere bedrijven en horeca. Dat zou leuk zijn.”

„Maar eerst de wijnbar”, besluit Dennis. „Stap voor stap.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: 131 jaar, 4 generaties, 1 familiebedrijf: hoe Wijnkoperij Platenburg succesvol blijft