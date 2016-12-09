Deense woonwinkel Jysk opent in Hulst

Het was al met potlood opgeschreven en de kogel is nu officieel door de kerk. Woonwinkel Jysk trekt in het voormalige pand van Aldi aan het Stationsplein in Hulst. Dat gebeurt waarschijnlijk in de loop van 2018, schrijft de PZC.

Lees verder onder de advertentie

Het is de eerste vestiging van de Deense woonwinkel in Zeeuws-Vlaanderen. Die verkoopt producten als matrassen, meubels en interieurartikelen. Het huidige pand wordt compleet heringericht, maar niet verbouwd.

Aldi

Het pand van Aldi komt vrij omdat de supermarkt verhuist naar een nu nog braakliggend terrein aan het Stationsplein, tussen Albert Heijn en garagebedrijf Van der Poel. Het wordt het grootste formaat dat het Duitse supermarktconcern in Nederland bouwt, met 1.700 vierkante meter vloeroppervlakte. In het huidige pand, tussen de Jumbo en Karwei, heeft Aldi 400 vierkante meter minder. Ook komt er een grote parkeerplaats, die aansluit op die van buurman Albert Heijn. Aldi en Jysk hopen in de loop van 2018 hun nieuwe stek te betrekken.

Lees verder onder de advertentie

Terneuzen

Jysk wil ook een winkel openen in het nog te bouwen winkelcentrum aan de Kennedylaan-West in Terneuzen. Middelburg en Goes hebben al een Jysk.