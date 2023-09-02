Drie jaar geleden hoorde rasondernemer Dennis de Roo (44) dat hij terminaal ziek is. Toch is dat voor de mede-eigenaar van Nederlands grootste logistiek dienstverlener DR Group geen reden om te stoppen met ondernemen. ,,Waarom ik mijn kostbare tijd nog aan werk besteed? Een hele terechte vraag."

Goedemorgen! Ik loop donderdag vast qua planning, kunnen we een uur vroeger afspreken? Redden we het in 45 minuten? Graag spreek ik af bij Van der Valk in Ridderkerk, dit ligt mooi op de route naar mijn volgende zakelijke afspraak.

Dit berichtje stuurde Dennis daags voor de afspraak voor dit interview. Opvallend, aangezien het duidt op een dusdanig volle agenda van iemand die terminaal is. Daar komt nog eens bij dat we de mede-eigenaar van Nederlands grootste logistiek dienstverlener DR Group (Van Donge & De Roo) in juli nog spraken over zijn samenwerking met voetbalclub Feyenoord. Het zijn werkzaamheden binnen een gigantische organisatie die in totaal uit tien losse bedrijven bestaat en op jaarbasis 700.000 containers over de hele wereld vervoert. Dit per spoor, over water en door de lucht.



Dennis de Roo ‘fitter dan ooit’ na buikvlies vol met kanker

De wijze waarop Dennis communiceert verbloemt dat hij ziek is, terwijl de woorden ‘opgewekt’ en ‘energiek’ het beste bij de hoedanigheid passen waarop hij zich op deze ochtend in het hotel in Ridderkerk presenteert. ,,Ik doe er iedere dag alles aan om in deze vorm te steken”, verklaart Dennis direct zijn goede voorkomen. ,,Ik moet stress vermijden, loop iedere dag zo’n vijf tot vijftien kilometer hard, eet zo weinig mogelijk vlees, vermijd melkproducten, gebruik wel vijftien supplementen per dag en drink alleen alcohol op speciale momenten. Het klinkt gek, maar ik voel me fitter dan ooit. Voor mijn diagnose liep ik de marathon in 4 uur en 55 minuten en nu loop ik ‘m in 4 uur en 2 minuten.”

Ik wilde niet opgeven. Ik heb een gezin met drie kinderen. Gelukkig ken ik een specialist die wél wilde opereren Dennis de Roo, mede-eigenaar DR Group

De succesvolle ondernemer achter het Rotterdamse familiebedrijf vertelt dat hij een agressieve vorm van asbestkanker heeft. ,,Waarschijnlijk zo’n dertig jaar geleden opgelopen, maar geen idee hoe. Drie jaar geleden kreeg ik last van mijn maag en waar de dokter eerst dacht dat dit door mijn ketodieet kwam, bleek mijn buikvlies vol te zitten met kanker. Iets dat zich in al die jaren heeft ontwikkeld, zonder dat ik er erg in had.”

Niet opgeven na ‘doodsvonnis’ van één arts

De artsen in zijn ziekenhuis in Breda vertelden hem dat opereren geen zin meer had en dat hij nog maar een half jaar tot een jaar te leven zou hebben. ,,Maar ik wilde niet opgeven. Ik heb een gezin met drie kinderen. In Joachim Aerts ken ik gelukkig een specialist uit het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam die het wél wilde proberen. Eerst vijf chemobehandelingen en daarna onder het mes om mijn buikvlies schoon te maken.”

In totaal zijn er vijf tumoren bij de geboren Brabander verwijderd. Natuurlijk, zijn buikvlies is besmet maar rustig. Om dat zo te houden gaat hij iedere maand naar Duitsland voor een experimenteel vaccin waarmee zijn lichaam eventuele nieuwe losgekomen kankercellen herkent en opruimt. Dennis is strijdbaar omdat hij met eigen ogen ziet dat de medische techniek zich razendsnel ontwikkelt, de diversiteit aan behandelingen groeit en hij dus geen genoegen hoeft te nemen met het ‘doodsvonnis’ van één arts.

Waarom ik mijn kostbare tijd nog aan werk besteed? Een hele terechte vraag. Ik moet vaker bij mijn gezin zijn. Het is ook niet zo dat de boel anders instort Dennis de Roo, mede-eigenaar DR Group

Dennis de Roo: ‘Ieder doel is haalbaar, zolang je er maar alles aan doet’

,,Een kleine 75 procent van de mensen met mijn diagnose houdt het een jaar vol, 23 procent komt tot drie jaar, 12 procent redt 5 jaar en net iets minder dan 5 procent haalt de tien jaar. Je begrijpt dat dit mijn grote doel is. Ik geloof er namelijk heilig in dat wanneer je iets écht wilt, dit ook haalbaar is. Zolang je er maar alles aan doet. Dat is de boodschap die ik iedereen wil meegeven.”

Precies om die reden haalt hij alles uit kast om in relatief goede conditie zo lang mogelijk door het leven te kunnen gaan. Hij zegt dat zijn gezin daarbij de belangrijkste motivator is, maar ondertussen zit hij wel nog twee dagen per week op kantoor om sales en marketing te doen.

,,Waarom ik mijn kostbare tijd nog aan werk besteed? Een hele terechte vraag. Ik moet vaker bij mijn gezin zijn. Het is ook niet zo dat de boel anders instort. Mijn vader is 70 en was wat aan het afbouwen, maar werkt nu weer meer omdat ik ziek ben. Voor mijn broer geldt min of meer hetzelfde. Hij is nog actiever geworden en voor mij sluipt het werk er gewoon tussendoor.”

Nog steeds in leven om maatschappelijk doel te dienen?

,,Ik heb weleens aangegeven dat ik verder wil afbouwen, maar dan zegt mijn vader dat het juist goed en gezellig is om aansluiting te houden. Daar heeft hij ook wel een punt, want vooral op maatschappelijk vlak wil ik graag mijn bijdrage leveren. Zoals je al aangaf zijn we een belangrijke sponsor van Feyenoord geworden. Daarmee zetten we onze naam natuurlijk prominent op de kaart. Wat ik echter het mooist aan deze samenwerking vind, is dat we kansarme jongeren kunnen helpen.”

Hij doelt daarmee op de maatschappelijk projecten die de voetbalclub binnen Rotterdam organiseert. ,,Er moet een reden zijn waarom ik er nog ben. Feyenoord heeft voetbalscholen, houdt toernooien en heeft projecten op basisscholen. Een hele goede zaak, al ben ik van mening dat wij daar als sponsoren met onze netwerken nog een schep bovenop kunnen doen.”



Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben juist bang dat ik straks niet genoeg heb gedeeld en verteld, want delen is vermenigvuldigen Dennis de Roo, mede-eigenaar DR Group

,,Zoals ik al zei: ik geloof dat wanneer je iets echt wilt, dit ook haalbaar is. Zolang je er maar alles aan doet. Voor kansarme jongeren ligt dit anders. Hun ouders hebben vaak de middelen niet om ze van alles te laten ontdekken. De ondernemers rond Feyenoord kunnen daarin een rol spelen, daar ben ik van overtuigd en dat probeer ik binnen de club dan ook onder de aandacht te brengen. Wie Feyenoord sponsort, groot of klein, ondersteunt een sociaal maatschappelijk doel.”

Dennis hecht er zoveel waarde aan omdat hij het delen van kennis en ervaring letterlijk als een levensdoel is gaan zien. Wanneer hem wordt gevraagd of hij bang is voor de dood, antwoordt hij ontkennend. ,,Ik ben juist bang dat ik straks niet genoeg heb gedeeld en verteld, want delen is vermenigvuldigen. Om die reden zeg ik altijd tegen mijn kinderen dat ze alles zo goed mogelijk moeten opnemen om straks iets te kunnen doen waar ze echt gelukkig van worden.”

Onderlinge strijd met vader De Roo niet wenselijk

,,Of mijn kinderen mijn plek bij DR Group innemen als ik er niet meer ben? Dat mogen ze dus zelf bepalen, maar als het aan mij ligt doen ze dat niet. Binnen het bedrijf heb ik altijd een soort van competitieve strijd met mijn vader gevoerd. We wilden het altijd beter en groter dan de ander doen. En ik weet: zonder wrijving geen glans, maar die onderlinge strijd is niet goed voor de privésituatie binnen een familie. Ontdek wat je leuk vindt en maak daar je werk van.”



,,Geloof het of niet, maar om die reden hebben mijn vrienden en ik recent een eigen rum in de markt gezet. Je merkte aan het begin van ons gesprek terecht op dat mijn agenda opmerkelijk vol is, maar dat wil niet zeggen dat ‘ie uitpuilt met afspraken voor DR Group. Ik ga zo naar de bottelarij in Schiedam waar ze 60.000 flessen per maand voor ons fabriceren. Ik ben en blijf tenslotte een ondernemer.”