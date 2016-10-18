Diepgevroren friet vanuit Tilburg de wereld over

Vanochtend van het land, vanmiddag in een zak als diepgevroren frites. En zeer waarschijnlijk al op weg naar één van de verre buitenlanden waarmee Agristo, de Tilburgse producent van voorgebakken en diepgevroren patat, intensieve handelsbetrekkingen onderhoudt. Dát is het lot van honderdduizenden kilo's aardappelen die Agristo jaarlijks betrekt van boeren in een straal van 100 kilometer rondom Tilburg.

Commercieel directeur Filip Wallays vormt met Kristof en Carmen Wallays, Dieter en Hannelore Raes de leiding van het Belgische familiebedrijf: ,,Wij willen langwerpige aardappelen met een goede kleur en textuur en veel zetmeel. Die worden hier geteeld en dus zijn wij in deze regio gevestigd.''

Huismerk supermarkt

Agristo, in 1986 opgericht door Luc Raes en Antoon Wallays, is wereldwijd één van de grootste producenten van diepgevroren frites. De aantallen zijn zonder meer indrukwekkend. In totaal produceert het bedrijf - dat ook fabrieken heeft in Harelbeke en Nazareth - circa 430.000 ton patat.

Afzet

Vanuit Tilburg gaat jaarlijks ongeveer 250.000 ton naar 120 landen. Meer dan de helft blijft in Europa en 35 procent wordt verscheept naar met name Zuid-Amerika, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Agristo, met 500 medewerkers in totaal, waarvan 180 in Tilburg, levert vooral aan grote supermarktketens die de frites als huismerk verkopen. In Nederland, waar jaarlijks circa 40.000 kilo patat wordt geconsumeerd, zet Agristo vrijwel niks af. ,,Het gaat bij ons om de grote hoeveelheden."

Vierde fabriek

Filip, behorend tot de tweede generatie Wallays in het dagelijks bestuur, ziet nog volop kansen voor verdere groei. Reden waarom Agristo, dat in 2015 293 miljoen euro omzet draaide, in het Belgische Wielsbeke, een vierde fabriek bouwt. ,,De wereldmarkt groeit. Zo leveren we ook steeds meer in China en India. Daar hebben ze ook geleerd frites te eten. En het is wellicht niet hét antwoord, maar ons product kan wel bijdragen aan het oplossen van de wereldwijde vraag naar voedsel. De aardappel zou op termijn rijst weleens kunnen verdringen, want die is voedzamer en verbruikt ook minder water.''

Transportkosten

Filip ziet de transportkosten niet als een belemmering. ,,We zitten liever dicht bij de aardappelproducenten, want het is nu goedkoper om een kant-en-klaarproduct te verschepen in vergelijking met aardappelen.

Exporteren

Logistiek is het geen enkel probleem om naar alle uithoeken van de wereld te exporteren. Een container vol frites naar Brazilië kost ongeveer een derde van een vrachtwagen die je naar bijvoorbeeld Parijs moet laten rijden.''

