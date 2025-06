Dinand uit Hoge Hexel tilt golfbaan naar hoger niveau

Lees verder onder de advertentie

Zijn golfvaardigheidsbewijs (GVB) heeft hij jaren geleden behaald. Maar het liefst houdt hij zich bezig met het onderhoud en het vertier op de baan. En dat al om 07.00 uur. Niet om een balletje te slaan, maar om de dauw van de green te zwiepen. "Mijn moeder van 85 jaar zei gisteren nog: 'Je bent precies geworden wat je als kind al wilde worden: een boerderijcaféhouder'. Lekker buiten aan het werk en ondertussen de horeca runnen", zegt hij. "Ik geniet wanneer de mensen het gezellig vinden en het naar hun zin hebben."

Zwitserland

Wat een uitzicht op een golfbaan tijdens een vakantie in Zwitserland wel niet kan doen. Zo'n twaalf jaar geleden zat Dinand Braakman met kennissen op een terras. Hij maakte de opmerking: "Daar moet je ook maar zin in hebben, dat gesleep met die tassen." Hij kreeg meteen antwoord van Albert Timmerman, die in het dagelijks leven golfbanen aanlegt en toevallig op hetzelfde terras zat. "Ik moest de volgende dag maar eens met hem meegaan. Dat heb ik gedaan. En het was best leuk. Bij het afslaan in de driving range opperde ik het stuk grond dat achter ons horecabedrijf ligt. Misschien dat we daar wat van konden maken."

Lees verder onder de advertentie

De tekst gaat verder onder de foto

Foto: Lenneke Lingmont

Timmerman maakte een tekening, de vergunningen werden aangevraagd en die waren binnen een paar maanden rond. De aanleg kon beginnen. "Het moest vooral een kleinere baan worden waar weinig onderhoud aan hoeft te worden gepleegd en waar laagdrempeligheid hoog in het vaandel ligt. Ik wilde gewoon iets origineels aanbieden tijdens bruiloften en partijen. Over eventuele leden had ik helemaal niet nagedacht", vertelt Braakman. Maar die kwamen al snel.

Lees verder onder de advertentie

Contributie

Binnen een halfjaar na de opening stonden ondernemers, golfliefhebbers en buurtbewoners frequent op de baan. "Ja en dan ga je vooruit denken. Mijn vader zei altijd: 'Regeren is vooruit zien'. Je wilt dan een erkende baan beheren en je bij de Nederlandse Golf Federatie aansluiten. Dat is allemaal best snel gelukt. We zitten nu, tien jaar later, op meer dan 600 leden. Vooral het laatste anderhalf jaar is het ledental gegroeid. Dat heeft mede te maken met de versoepelde regels voor het examen. Bovendien hoef je bij ons na de lessen niet verplicht lid te worden. Ben je wel lid, dan bestaat de mogelijkheid om maandelijks de contributie te betalen in plaats van een keer het volle pond. Dat viel een tijdje terug bij sommige golfclubs niet helemaal in goede aarde. Die vinden dat als je het geld niet in de zak hebt, je ook niet hoeft te golfen", zegt hij. "Beetje jammer."

Plezier

Lees verder onder de advertentie

De golfbaan (gecertificeerd wegens duurzaam terreinbeheer) mag dan van 'pitch en put'-formaat zijn, wekelijks krijgen tientallen golfers les van profgolfer Roy Nijenhuis uit Oldenzaal. "Hij doet dat heel leuk, op een toegankelijke manier. Bij de grote banen heb je wel eens het idee dat je blij mag zijn dat je daar mag golfen. Hier is het andersom. Wij zijn blij dat je bij ons op de baan veel plezier hebt."

Bijna het gehele jaar door slaan dagelijks golfliefhebbers een balletje op zijn baan. Jaarlijks worden zo'n 150 examens gedaan en golfvaardigheidsbewijzen afgegeven. Drie talentvolle leden van Erve Braakman hebben het al ver geschopt. "Ik zie Rick Hessing (16) nog wel eens in het nieuws voorbijkomen wanneer hij een toernooi in het buitenland heeft gewonnen. Hij is op 6-jarige leeftijd bij ons begonnen. Dat is leuk om te zien."