Dit zijn de openingstijden van supermarkten tijdens kerst 2020

Welke supermarkten zijn geopend op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december tijdens eerste en tweede kerstdag? In dit overzicht van de openingstijden van alle supermarkten hebben we ze allemaal voor je op een rij gezet, zodat je niet voor een gesloten deur hoeft te staan. Bekijk hier de openingtijden tijdens Kerst 2023.

Laatste update: 22 december 2020 12:25

Openingstijden per supermarkt

Albert Heijn, XL en AH to go

Jumbo

PLUS

Aldi

Dirk van den Broek

DekaMarkt

Lidl

SPAR

Nettorama

Openingstijden Albert Heijn, XL en AH to go tijdens kerst

Grootgrutter Albert Heijn, ook wel de AH of Appie, heeft dit jaar met kerst de openingstijden verruimd: diverse filialen zijn ook aanstaande zondag open en een deel van de winkels is op 22 en 23 december open tot middernacht. Zo kan iedereen nog beter gespreid de boodschappen doen.

Op eerste kerstdag (25 december) zijn 645 winkels van Albert Heijn open.

Op tweede kerstdag (26 december) zijn dat er 914.

Kijk voor de actuele openingstijden per winkel op ah.nl/winkels.

Openingstijden Jumbo tijdens kerst

Om de drukte te kunnen spreiden verruimt Jumbo in aanloop naar de feestdagen de openingstijden van de supermarkten. Zo zijn 623 Jumbo-supers open op de zondag voor kerst (20 december). Op de maandag, dinsdag en woensdag voor kerst kun je in deze winkels van 07.00 tot 21.00 of 22.00 uur ’s avonds boodschappen doen. De Jumbo Foodmarkten in Amsterdam en Leidschendam zijn op deze dagen van 07.00 tot 23.30 uur geopend en bij de Foodmarkt in Breda kun je zelfs drie dagen lang 24 uur per dag terecht.

Op kerstavond, donderdag 24 december, zijn alle Jumbo-winkels geopend. Op eerste kerstdag zijn 335 winkels open en op tweede kerstdag 639. Op jumbo.com staan alle actuele openingstijden van alle vestigingen vermeld.

Openingstijden Plus tijdens kerst

Plus is met 270 supermarkten een belangrijke speler op de Nederlandse levensmiddelenmarkt. Lang niet alle filialen open op eerste kerstdag en/of tweede kerstdag hun deuren, en als ze dat al doen dan lopen de openingstijden uiteen. Via deze link tik je je postcode in en moet alles een stuk duidelijker worden.

Openingstijden Aldi tijdens kerst

De circa vijfhonderd winkels van Aldi in Nederland hanteren verschillende openingstijden. Het Duitse supermarktconcern verwijst iedereen naar haar website: Aldi. In de aanloop naar eerste kerstdag zijn de winkels open van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) zijn veel winkels gesloten, echter in sommige steden openen de deuren wel, en dan van 12.00 tot 18.00 uur. Zaterdag 26 december (tweede kerstdag) zijn de openingstijden 12.00 uur tot 18.00 uur.

Openingstijden Dirk van den Broek tijdens kerst

De Dirk, ook wel bekend onder de naam van oprichter Dirk van den Broek, heeft 126 filialen in met name de randstad. Ook de Dirk blijft vanwege de coronacrisis langer open rondom de feestdagen. De meeste supermarkten zijn doordeweeks open van 7.00 tot 22.00 uur.

Op eerste kerstdag zijn circa 93 van de 126 filialen open. Op tweede kerstdag zijn dat er nog meer, namelijk 125 van de 126 winkels.

Actuele openingstijden per gemeente vind je op www.dirk.nl. Online bestellen is overigens bij Dirk niet mogelijk.

Openingstijden Dekamarkt tijdens kerst

De Dekamarkt heeft 79 vestigingen, allemaal in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht. Ook voor deze winkels geldt dat de meeste open zijn van 7.00 tot 22.00. Op eerste kerstdag zijn 54 van de 79 Dekamarkten open en op tweede kerstdag zijn bijna alle filialen open, namelijk 73. Kijk voor de actuele openingstijden op www.dekamarkt.nl.

Vanwege het coronavirus is er bij Dekamarkt ook extra capaciteit voor het bezorgen van online bestellingen. De super bezorgt normaal niet op zondag, maar zal dit vanwege de feestdagen wel doen op zondag 20 december en 27 december. Op eerste en tweede kerstdag wordt er niet bezorgd. Wel zijn er op het moment zoveel online bestellingen dat veel bezorgdagen vol zitten.

Openingstijden Lidl tijdens kerst

Supermarktketen Lidl, onderdeel van de Duitse Schwarz-groep, hanteert in de aanloop naar de kerstdagen verschillende openingstijden. Op de website is te zien wanneer de ruim 420 winkels open zijn.

Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) zijn veel winkels open van 08.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag 26 december (tweede kerstdag) zijn de winkels open van 08.00 uur tot 18.00 uur. Klanten kunnen voor non-food artikelen ook terecht bij de Lidl-webshop.

Openingstijden SPAR tijdens kerst

Spar heeft ongeveer 12.500 winkels in 44 landen. Nederland telt ruim 240 zelfstandige Spar-winkels, gerund door ondernemers. Zij mogen zelf hun openingstijden bepalen. Ook de Attent-formule is onderdeel van Spar. Bovendien maken zo’n honderd neutrale winkels gebruik van het logistieke proces van inkoop en distributie van het overkoepelende bedrijf. Via Spar.nl vind je de openingstijden van een winkel in jouw buurt.

Openingstijden Nettorama tijdens kerst

Supermarktketen Nettorama heeft 32 winkels die verspreid zijn over de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel, Limburg, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Drenthe. Op vrijdag 25 december (eerste kerstdag) zijn alle filialen gesloten, behalve degene in Utrecht. Deze winkel is van 10.00 tot 19.00 uur open.

Op zaterdag 26 december (tweede kerstdag) opent Nettorama al haar winkels, maar heeft ieder filiaal andere openingstijden. Kijk op nettorama.nl/vestigingen en scroll naar de vestiging in jouw woonplaats.

Nachtsupermarkten

Veel supermarkten hebben de laatste dagen de openingstijden verder verruimd om iedereen rustig hun kerstboodschappen te laten doen. Hoewel het aantal bezorgopties ook groter is - Albert Heijn bezorgt zelfs op tweede kerstdag - zijn die al dagen volgeboekt. De Jumbo Foodmarkt in Breda is de aankomende drie dagen zelfs 24 uur per dag open. Ondanks de verruimde openingstijden verwacht supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in het AD dat het zeer druk zal worden in de supermarkten.

