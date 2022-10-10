DNB-baas Knot vreest dat Nederlandse energiesteun langer blijft

President van De Nederlandsche Bank betwijfelt of het energieplafond van het kabinet een tijdelijke maatregel is. "Ik heb daar vraagtekens bij", zei hij maandag. "Er zijn nu al veel mensen die stellen dat de gasprijzen langer hoog blijven. Als dan volgend jaar zomer de koopkrachtplaatjes weer binnenkomen, wie zegt dat zo'n regeling dan niet verlengd wordt?"

Knot vreest dat door de regeling de inflatie langer hoog blijft. Sowieso ziet hij in het begrotingsbeleid het grootste risico op verder stijgende prijzen. Knot benadrukt al langer dat steun voor mensen die moeite hebben rond te komen nu goed is, maar dat die steun gericht moet zijn en ook gedekt in de begroting van overheden. De Nederlandse regering kiest daarentegen voor een prijsplafond dat voor iedereen geldt en weet bovendien nog niet hoe de kosten daarvoor worden gedragen.

Knot maakt zich zorgen over dit ruime begrotingsbeleid waarmee meer geld beschikbaar komt om de economie aan te wakkeren, terwijl de Europese Centrale Bank juist via renteverhoging probeert geld uit de economie te halen. "Begrotingsbeleid en monetair beleid moeten hetzelfde doel hebben", aldus Knot.

De DNB-president voorziet verder dat de ECB de rente nog wel twee of meer keer flink zal moeten opschroeven om de inflatie onder controle te krijgen. Die inflatie kon wel eens veel langer hoog blijven dan nu gedacht wordt, aldus Knot. "Dit is een uitzonderlijke tijd met een aantal onvoorziene schokken", verwijst hij naar de leveringsproblemen die ontstonden tijdens de coronacrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. "Dat is heel moeilijk om in modellen te vatten."