DNB: bankensector staat er goed voor, wel voorzichtigheid geboden

De Nederlandse bankensector staat er financieel goed voor en kan de klappen van een snel stijgende rente, aanhoudend hoge inflatie en een dreigende recessie opvangen. Desondanks zijn de risico's voor de sector flink gestegen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding van een stresstest van de financiële sector. Banken zullen rekening moeten houden met leningen van huishoudens en bedrijven die niet meer terugbetaald kunnen worden. Ook is door de gestegen rente de kans op een prijscorrectie op de huizenmarkt toegenomen.

Ook voor verzekeraars en pensioenfondsen zijn de risico's fors gestegen. Zo moeten verzekeraars door de inflatie mogelijk meer uitkeren. De hoge rente zorgt er bovendien voor dat levensverzekeringen duurder moeten worden en dus minder aantrekkelijk worden. Ook mogelijke schokken op de financiële markten kunnen doorwerken, omdat verzekeraars een deel van hun inkomsten uit beleggingen halen.

Voor pensioenfondsen zorgt de hoge rente ervoor dat de dekkingsgraden stijgen, maar ook hebben zij last van mogelijke plotselinge verstoringen op de financiële markten. Daarnaast vormt de hoge inflatie een risico omdat ze daardoor ook sneller meer pensioen moeten gaan uitkeren. Ook daalt de waarde van het vermogen als de inflatie hoger is dan het behaalde rendement op beleggingen.