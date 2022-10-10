Duits toerisme in augustus op niveau van voor corona

Toeristen wisten Duitsland in augustus weer net zo goed te vinden als voor de coronacrisis. Het was voor het eerst dat in een maand de toeristenniveaus van 2019 werden overtroffen, becijferde het Duitse statistiekbureau Destatis.

In totaal registreerden Duitse hotels, herbergen en bed & breakfasts 58,2 miljoen overnachtingen in augustus. Dat was 0,6 procent meer dan in dezelfde maand in 2019. In de maand augustus hebben alle Duitse deelstaten op zijn minst een deel van de zomervakantie.

Het overgrote deel van die overnachtingen was dan ook van Duitsers die in eigen land vakantie vierden. Buitenlanders waren goed voor 8,9 miljoen overnachtingen. Hoewel dat veel meer was dan een jaar eerder, waren er in augustus 2019 nog altijd 17,5 procent meer overnachtingen van buitenlandse toeristen.