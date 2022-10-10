Duitsland gaat gasrekening huishoudens en bedrijven betalen

Duitsland komt met spoed met een noodpakket van bij elkaar 96 miljard euro om consumenten en kleine en middelgrote ondernemingen te helpen de oplopende energienota te betalen. Zij krijgen nog dit jaar een eenmalige betaling die gelijk staat aan de kosten voor een maand gasverbruik. Ook komt er een mechanisme om de prijs van gas vanaf maart af te toppen, waarbij huishoudens en bedrijven ook aangemoedigd worden het verbruik te beperken.

Lees verder onder de advertentie

De kosten voor het plan komen uit een pakket van 200 miljard euro dat de regering van bondskanselier Olaf Scholz vorige maand aangekondigde om de gevolgen van de energieprijzen te beperken voor de grootste economie van Europa. Volgens Berlijn moet het energieverbruik met een vijfde worden verminderd om de winter en de jaren daarna zonder rantsoenering door te komen.

In een tweede fase van het Duitse plan betalen huishoudens vanaf maart 2023 tot eind april 2024 nog maar 0,12 euro per kilowattuur voor de eerste 80 procent van het gasverbruik van vorig jaar. De industrie zou van 1 januari 2023 tot eind april 2024 0,07 euro per kilowattuur betalen voor de eerste 70 procent van het verbruik van vorig jaar.

Gefinancierd met extra leningen

Het pakket zal worden gefinancierd met extra leningen die dit jaar zullen worden goedgekeurd. Het geld zal worden verstrekt door het opnieuw activeren van het Economisch Stabilisatiefonds (ESF) dat oorspronkelijk in 2020 werd ingevoerd om de luchtvaartmaatschappij Lufthansa tijdens de coronapandemie te redden.

Lees verder onder de advertentie

De Duitse inflatie bereikte in september met 10,9 procent het hoogste niveau in meer dan een kwarteeuw. De prijsstijgingen zijn vooral het gevolg van de hogere energiekosten. De oplopende energieprijzen zorgen voor extra druk op Scholz om de kosten van levensonderhoud aan te pakken.

Kritiek

Aandelen van de Duitse energie-intensieve bedrijven gingen op de beurs vooruit door het vooruitzicht op financiële hulp. Bedrijven als Covestro, BASF, Heidelberg Materials, Lanxess en Thyssenkrupp stegen tot wel 10 procent.

De landen van de Europese Unie hebben een reeks initiatieven uitgewerkt om weerstand te bieden tegen de mindere aanvoer uit Rusland en de hoge gasprijzen. Ooit was Rusland goed voor 40 procent van Europa's behoefte. De Duitse plannen kregen ook de nodige kritiek te verduren. Vooral omdat armere EU-leden niet de slagkracht van de Duitsers kunnen evenaren.