Economen: expansie BRICS kan dominantie Amerikaanse dollar raken

Een toetreding van Saudi-Arabië tot de BRICS-landen kan gevolgen hebben voor de dominantie van de Amerikaanse dollar in de wereldhandel. De landenclub van opkomende economische landen streeft al langer een zogeheten de-dollarisering na. Als Saudi-Arabië, 's werelds grootste olieland, erbij komt ligt het voor de hand dat de Saudi's ook andere munten dan dollars gaan accepteren voor hun olie.

Dit zeggen economen van ING in reactie op de aankondiging dat onder meer Saudi-Arabië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een uitnodiging voor toetreding hebben gekregen. Ze benadrukken dat de groep met Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika door de uitbreiding veel dominanter wordt in de oliewereld.

"Zoals het er nu uitziet, zijn de BRICS-leden goed voor ongeveer 20 procent van de mondiale olieproductie. Door de toevoeging van Saudi-Arabië, de VAE en Iran zou de BRICS-groep bijna 42 procent van de mondiale productie van olie voor zijn rekening nemen", aldus de kenners van de bank.

Alternatief systeem

Hasnain Malik, strateeg bij de firma Tellimer in Dubai, heeft de indruk dat het streven naar uitbreiding van de BRICS vooral gedreven wordt door de wens om een alternatief te bouwen voor het internationale systeem waarin de Verenigde Staten de dienst uitmaken. Als het gaat om de dollar moet er volgens hem wel onderscheid gemaakt worden tussen de dollar als handelsmunt en de dollar als valuta om in reserves aan te houden.

Malik denkt dat er op het gebied van handel zeker meer concurrentie voor de dollar te verwachten valt. Maar qua betrouwbaarheid en inwisselbaarheid zijn er volgens hem amper munten die gelijkwaardig zijn aan de Amerikaanse munt.

Geen grote verwachtingen

Er zijn ook kenners die de motieven achter de uitbreiding van de BRICS zoeken in andere richtingen. "De oorspronkelijke leden hadden twee dingen gemeen: grote economieën en hoge potentiële groeicijfers", verklaart Ziad Daoud, econoom bij Bloomberg Economics. "De uitgebreide BRICS is een minder samenhangende groep; sommige maken crises door, andere floreren. Dit zou kunnen duiden op een uitbreiding van de agenda buiten de economie."

Charlie Robertson, hoofd macrostrategie bij de firma FIM Partners, stelt op zijn beurt dat de BRICS-landen weinig van grote betekenis hebben gedaan sinds hun oprichting in 2009. Hij verwacht niet dat dit aanzienlijk zal veranderen. De uitbreiding van de BRICS is volgens hem wel nuttig voor de New Development Bank van de landengroep, die bij de Arabische nieuwkomers extra kapitaal kan binnenhalen.