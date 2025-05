Er lijkt geen einde te komen aan de financiële problemen bij Sapph. Eerder kwam het lingeriemerk in opspraak door een stortvloed aan klachten over niet geleverde beha’s en het faillissement van een dochteronderneming. Vorige week werd hun enige overgebleven winkel door een deurwaarder ontruimd.

De vrachtwagens met lege zeecontainers rijden af en aan over de Doctor Kuyperkade in de binnenstad van Maassluis. Een rolkar vol poedelnaakte paspoppen, een velvet roze sofa, zijden kunstbloemen en dozen vol bikini’s, beha’s en nachtkleding worden geroutineerd ingeladen door het ontruimingsteam van deurwaarder Maarten Koper van gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Velde van Hal & Peers. „Volgens mij is dit de vijfde container. Ik denk dat als we vrijdagmiddag klaar zijn, we er zeker zeven gevuld hebben”, vertelde hij het AD.

Vorige week dinsdagmorgen begon Koper de ontruiming. „Ze hebben ruim de kans gehad om zelf het pand vrijwillig te ontruimen, maar helaas hebben ze daar geen gehoor aan gegeven. Het personeel was gewoon aan het werk toen ik aankwam, ik heb ze vriendelijk verzocht te vertrekken en alle spullen achter te laten.”

Briefje van deurwaarder na faillissement Sapph

Sindsdien hangt er een handgeschreven briefje achter het raam: ‘Op last van mij, toegevoegd gerechtsdeurwaarder, wordt dit pand ontruimd. Verboden toegang dan na toestemming.’ Eronder staat het nummer van het kantoor vermeld.

Het briefje achter het raam ontzegt iedereen toegang, zo ook de eigenaren. Foto: Dennis Wisse

De ontruiming betekent dus niet alleen dat klanten niet meer naar binnen mogen, ook de eigenaren van de winkel is de toegang ontzegd. Het ooit zo rebelse merk wordt sinds 2019 geëxploiteerd door Olaf Wagenaar en zijn partner Annique van der Zande.

De twee bezitten verschillende dochterondernemingen waarin zij hun activiteiten hebben gesplitst. Een van die ‘tussenbedrijven’, Ultraviolet BV, werd in februari failliet verklaard. Bovendien regent het al maanden klachten over niet geleverde bestellingen. Desondanks ging de verkoop ongehinderd door, er werd vorige maand zelfs nog een grote sample sale georganiseerd.

Huurachterstand blijkt reden ontruiming

Nu zouden de problemen oplaaien binnen andere dochterbedrijven van Wagenaar en Van der Zande. Volgens de deurwaarder hebben deze BV’s een grote huurachterstand opgebouwd: „Het precieze bedrag kan ik niet noemen. Maar omdat de huurders het pand eerder wilden kopen en vervolgens de koopsom niet hebben voldaan, staat er een boete van tien procent open. Daarnaast is er maanden nauwelijks huur betaald”, aldus Koper.

Hij stelt de ontruiming uit te voeren in opdracht van de verhuurders van het winkelpand. Bij navraag laat de advocaat van de verhuurders weten niet te willen reageren op de kwestie. Ook de advocaat van Wagenaar en Van der Zande houdt de kaken stijf op elkaar.

‘Sapph stronger than ever’ prijkt in gouden letters op het raam: een leus die schril afsteekt bij de harde realiteit van de ontruiming. Foto: Dennis Wisse

Ook de loods aan de Maasweg in Maassluis is leeg geruimd. In het pand werden onder andere de sample sales georganiseerd. „Het lijkt erop dat alle voorraad die daar stond, in de winkel is gezet. Daardoor stond het hier ramvol en zijn we dagen bezig”, aldus Koper.

Eigenaren Sapph-winkel niet op hoogte van ontruiming

De volle containers zijn naar een containerhotel in de Botlek gebracht: „De eigenaren hebben drie maanden om het weer op te halen. Ze moeten dan wel de gemaakte kosten betalen en het zelf afvoeren. Het is dan de vraag waar ze het heen moeten brengen, want dit pand zijn ze kwijt”, rekent Koper voor.

Olaf Wagenaar laat weten enorm geschrokken te zijn dat de winkel dinsdag werd ontruimd: „De aankondiging was heel onduidelijk, wij waren niet op de hoogte dat dit zou gebeuren”, stelt hij.

Als het aan mij ligt, komen we terug in hetzelfde pand en proberen we de schade zo snel mogelijk te herstellen Olaf Wagenaar Sapph

Ook kan hij zich niet vinden in de uitleg van de deurwaarder over de reden van de ontruiming. „Het klopt niet wat hij zegt, maar ik wil er verder geen antwoord opgeven.” Over het pand aan de Maasweg wil hij eveneens niets kwijt: „Het is heel vervelend dat dit nu gebeurt. Als je objectief kijkt zijn er de afgelopen maanden meerdere dingen gebeurd en het lijkt alsof dat allemaal samenhangt. Mensen denken zo dat wij ten onder gaan, maar dat is niet zo.”

Hij is dan ook van plan de voorraad terug te halen: „Als het aan mij ligt, komen we terug in hetzelfde pand en proberen we de schade zo snel mogelijk te herstellen.”

