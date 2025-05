Hoe één vraag alles kantelde voor een ondernemer die vastliep: ‘Het ligt niet aan mij’

Mark, een ondernemer met een goedlopend IT-bedrijf, voelde frustratie door het passieve gedrag van zijn team. Maar één kritische vraag bracht hem tot een inzicht: leiderschap begint bij jezelf. Harry Nijland legt uit hoe het concept 'The Point of Power' verandering bracht.

Harry Nijland Coach/consultant In een wereld vol prestatiedruk en verwachtingen ontdekte Harry Nijland als leidinggevende al snel het belang van het vroegtijdig voorkomen van stress binnen zijn teams en daarbuiten. Met meer dan dertig jaar ervaring in het bedrijfsleven en een goed gevulde rugzak met levenservaringen richt hij zich nu volledig op het coachen van leidinggevenden en medewerkers naar meer werkgeluk. Dit maakt hem de ideale gids voor wie nieuwe deuren wil openen. Met een holistische kijk op wat hem bezighoudt, deelt hij maandelijks zijn ervaringen op de website van De Ondernemer.

Begin dit jaar zat ik tegenover Mark, een ondernemer met een goedlopend IT-bedrijf en een team van twaalf man. Toch stond hij op het punt het bijltje erbij neer te gooien. „Het ligt niet aan mij, maar ik heb het gevoel dat iedereen in mijn bedrijf achteroverleunt. Alles moet van mij komen. En als ik niks zeg, gebeurt er niks.”

Zijn frustratie was voelbaar. Maar na twintig minuten uitleg, zuchten en zijdelingse verwijten, stelde ik hem één vraag: „En wat is jouw aandeel hierin?” Het bleef even stil. En toen kwam het: „Tja… misschien laat ik ze wel te veel met rust. Of geef ik niet duidelijk aan wat ik van ze verwacht.”

The Point of Power

Dat is het moment waarop het concept van 'The Point of Power' tot leven komt. Het is een uitdagende maar essentiële stap. Brad Sugars, businessmentor en oprichter van ActionCOACH, noemt 'The Point of Power' de mentale lijn die gedrag scheidt in twee categorieën:

Onder de lijn: je geeft anderen of omstandigheden de schuld, je verzint excuses of je ontkent dat er een probleem is.

Boven de lijn: je neemt eigenaarschap, verantwoordelijkheid en bent bereid jezelf aan te kijken – hoe ongemakkelijk ook.

Mark zat overduidelijk onder de lijn. Zoals zovelen. En laten we eerlijk zijn: dat is een verdomd makkelijke plek om te blijven. Want zolang jij gelooft dat de ander moet veranderen, hoef jij niks te doen.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Mark riep bijvoorbeeld: „Mijn team is niet zelfstandig genoeg. Mensen stellen zich passief op en ik moet alles zelf controleren.” Maar toen we samen zijn leiderschap onder de loep namen, bleek iets anders:

• Hij gaf geen kaders: „Ik wil dat ze meedenken, maar ik heb nooit uitgesproken wat dat inhoudt.”

• Hij controleerde wél alles: „Misschien omdat ik denk dat ik het zelf sneller of beter doe.”

• En hij gaf zelden feedback: „Ik wil de sfeer goed houden, dus ik houd me liever in.”

Ineens schoof hij over die lijn heen. Niet door magie, maar door eigenaarschap. Dat veranderde het hele gesprek. We gingen niet meer praten over het team, maar over zijn leiderschap. Over wat hij kon doen om het tij te keren.

De kracht van die ene stap

Wat er daarna gebeurde? Mark stelde het MT meer verantwoordelijk voor een aantal concrete doelstellingen, sprak wekelijks zijn persoonlijke verwachtingen uit en stopte met eindeloos zelf sleutelen aan alles wat ‘even sneller’ kon. De controle bleef, maar met kaders – niet met micromanagement. Drie weken later stuurde hij me een berichtje:

„Hey Harry, het team is wakkerder. Ze weten nu waar ze verantwoordelijk voor zijn. En ik slaap weer.”

Mark is geen uitzondering

Ik zie dit keer op keer bij ondernemers. We willen invloed, maar wijzen eerst naar buiten. Naar de markt, het team, de werkdruk, de concurrent. Maar leiderschap begint niet bij de ander. Het begint bij de vraag: waar heb ik invloed? En vaak is dat meer dan je denkt. The Point of Power is geen abstracte theorie. Het is een keuze die je elke dag maakt. Kies je ervoor om onder de lijn te blijven hangen? Of stap je erboven – en neem je het stuur terug?

Dat is geen comfortabele weg. Maar wel de enige die leidt naar verandering. Vraag het Mark. Dus… waar sta jij vandaag?

