Economen vrezen niet voor economische crisis na recessie

Er komt geen economische crisis aan nu Nederland is beland in een recessie, zeggen economen van de Rabobank en ABN AMRO. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte woensdag bekend dat de economie vorig kwartaal twee kwartalen achter elkaar is gekrompen, waardoor nu sprake is van een recessie. Econoom Frank van Es van RaboResearch heeft goede hoop dat de economie dit kwartaal weer groeit.

Hij ziet niet gebeuren dat de "flinke krimp" van de economie op korte termijn leidt tot een crisis. "De arbeidsmarkt is nog steeds krap en dat is niet zo bij een crisis", verklaart hij. Dinsdag meldde het CBS dat de spanning op de arbeidsmarkt nog steeds hoog is. Tegenover elke honderd werklozen stonden afgelopen kwartaal 122 vacatures open. Voor het komende jaar tot twee jaar verwacht Van Es dat de economie licht groeit, waarbij af en toe een krimp voorkomt. Die krimp zal beperkt blijven, aldus de econoom.

Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO denkt dat de economie de komende tijd blijft kwakkelen tussen lichte groei en lichte krimp. "Wereldwijd is de economie aan het stagneren, maar Nederland is heel weerbaar. De arbeidsmarkt blijft krap en het aantal faillissementen laag."