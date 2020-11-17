Een bord aan de muur als gat in de markt

Serin Gokhan struinde vroeger met haar moeder brocantemarkten af op zoek naar verborgen parels. Van die hobby maakte ze een bedrijf met een eigen webshop, fysieke winkel en online platform als belangrijkste verkoopkanalen.

“Ik heb eigenlijk de omgekeerde route afgelegd.”, zegt Serin Gokhan over haar carrière als ondernemer. Na studies interieurarchitectuur en marketingcommunicatie wilde ze graag een eigen zaak beginnen. Maar investeringen ontbraken dus besloot ze zo veel mogelijk zelf te doen. “Ik heb in 2011 m’n eigen webshopje gebouwd, zelf de eerste voorraad aangelegd. En ben toen maar gewoon begonnen met Bord&meer.”

Nicheproduct

Een geluk was dat Serin zich onder meer specialiseerde in decoratieve borden voor aan de muur. Ze ontdekte dat die erg gewild zijn, maar dat de hangers om een bord mee op te hangen moeilijk te verkrijgen waren. Ze ging op onderzoek uit en ontdekte een verkooppunt van dit soort hangers in Denemarken. “Ik heb contact opgenomen met de leverancier en dat bleek een gepensioneerde meneer die deze bordenhangers zelf met de hand maakt. Ik ben nu zijn grootste afnemer in de Benelux.”

Eigen winkel

Ze investeerde haar eerste vijfhonderd euro in een bescheiden voorraad. Die was een week later verkocht. Zo ontdekte ze een nicheproduct dat perfect aansloot op haar assortiment vintage interieurartikelen met naast borden ook bureaus, woonaccessoires, vazen en lampen. Toen ze het zat was om haar bedrijf in de avonduren en weekenden naast haar baan te doen, en er genoeg verdiend werd om van te leven, opende ze in 2018 haar eigen winkel in Utrecht. Daar organiseert ze nu, naast de verkoop van vintage en design, ook workshops en kinderfeestjes. “Die winkel wilde ik altijd al. Daar ben ik zo trots op. Dat was echt mijn droom.”

De truc is niet alles willen, maar kiezen wat je góéd wilt doen.

Platformondernemen

Met het realiseren van haar droom, ontdekte Gokhan ook dat haar eigen verkoopkanalen hun beperkingen hebben. Daarom besloot ze eind 2018 om zich aan te sluiten bij bol.com. Gokhan noemt als belangrijke redenen het enorme bereik van het platform, en de kansen die dit biedt om een doelgroep aan te spreken die je gewoonlijk niet bereikt. Om als platformondernemer succesvol te zijn, moet je wel keuzes durven maken. Het één-op-één doorplaatsen van je volledige winkelaanbod is niet zo’n goed idee. Gokhan: “De truc is niet alles willen, maar kiezen wat je góéd wilt doen.”

Marges berekenen

Gokhan gebruikt het verkoopdashboard van bol.com om heel precies de marges te berekenen van haar hardlopers. Om een profijtelijk winkelmandje gevuld te krijgen, zet ze in op setjes van twee bordenhangers per bestelling. De vintage items worden meestal opgehaald in de winkel of verkocht via andere platformen, zoals xx. De combinatie van nieuw en vintage is erg populair. “Vintage sluit goed aan op deze tijd, waarin mensen duurzamer gaan leven. Het grote voordeel van vintage is dat de prijs vaak ook tijdloos is. Je betaalt nu wat meer, maar het behoudt z’n waarde.”

Belang van reviews

Ondernemers die overwegen om actief te worden op een platform wil ze één belangrijke tip meegeven: concentreer je op de klantenservice. Ook al ben je soms afhankelijk van een logistiek dienstverlener die een pakketje kwijtraakt of te laat bezorgd; hou de klant te allen tijde tevreden. “Reviews zijn enorm belangrijk. Zeker op een groot platform als bol.com zorgen die ervoor dat je als betrouwbaar wordt gezien.”

Interieur is populair door Corona

De afgelopen coronaperiode profiteerde Gokhan van de stevige basis die ze heeft opgebouwd met haar online aanwezigheid en de winkel. Hoewel de zaak in maart dicht is geweest, heeft ze mede dankzij de online verkopen dit jaar toch een verdubbeling van de omzet kunnen noteren. De ontwikkelingen vroegen wel veel van haar veerkracht als ondernemer, erkent ze. Ze moest er nóg harder aan trekken: “In het begin van de lockdown kwam ik echt in de overlevingsmodus terecht. Ik ben veel meer op Instagram gaan posten, ben meer over m’n privéleven gaan delen. Hierdoor krijg je ook een gunfactor. Marketing via social en SEO zijn nog belangrijker geworden. Ik dacht: als het nu mis gaat, dan wil ik niet het gevoel hebben dat het aan mij lag.” Gokhan merkt dat de omstandigheden in haar geval goed uitpakken. De belangstelling voor interieur is gigantisch toegenomen. “Als mensen de hele dag thuiszitten en naar dezelfde kale muur kijken, dan willen ze op een gegeven moment wel een ander uitzicht. Dat is precies wat wij kunnen bieden.”

