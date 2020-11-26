Electronicaketen BCC gaat definitief naar Blokker

Mirage Retail Group, de eigenaar van Blokker, Intertoys en Big Bazar, neemt elektronicaketen BCC definitief over. Woensdag is de deal beklonken, nadat eerder kartelagent ACM groen licht gaf. BCC is daarmee na een kwart eeuw weer Nederlands.

Mirage Group, dat vorig jaar ontstond met de overname van Blokker en Big Bazar, waar later Intertoys aan werd toegevoegd, koopt BCC van het Franse Fnac Darty. De van oorsprong Amsterdamse elektronicaketen (eerst onder de namen Bakker Cash & Carry en Radio west) verkeert al bijna een kwart eeuw in eerst Britse en nu Franse handen, schrijft Het Parool.

Waar veel concurrenten, zoals Megapool en de Harense Smid door de vorige crisis en de opkomst van internetverkoop zijn omgevallen, is BCC met 62 vestigingen de grootste elektronicaketen van ons land. Alleen is het qua omzet de nummer drie op de Nederlandse electronicamarkt, na Mediamarkt en Coolblue.

Geen banen verloren

Mirage zet de winkels van BCC onverkort door, evenals het hoofdkantoor en magazijn op Schiphol Rijk. Wel wordt nog gekeken naar het integreren van activiteiten, maar de overname zal zonder verlies van banen zijn.

De overnamesom is niet bekend gemaakt. Fnac Darty spreekt van een ‘symbolische prijs’. Het moederbedrijf stortte twee jaar geleden 80 miljoen euro in de kas van BCC vanwege aanhoudende verliezen. Ook hebben de Fransen 42 miljoen euro afgeschreven op de boekwaarde van BCC. Inmiddels is de keten winstgevend en worden nieuwe, kleinere vestigingen ontwikkeld.

Met de overname telt Mirage nu meer dan duizend winkels, waarbij ruim tienduizend werknemers goed zijn voor een jaaromzet van 1,2 miljard euro. Het bedrijf sluit nieuwe overnames niet uit.