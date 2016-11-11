Elektronicazaak Elgam sluit binnenkort definitief

De twee panden aan de Wilhelminastraat in Breda zijn verkocht, de voorraad is in de aanbieding. Elgam sluit over enkele maanden. De tijd van ‘apparaatje praatje’ is voorbij, zo schrijft BN De Stem. „Ook heel jammer voor de klanten.”

Hij kijkt niet vrolijk. "Het is ook helemaal niet leuk om te stoppen. Maar ik ben 69. Dus ik moet wel realistisch zijn."

Theo van Gammeren begon vijftig jaar geleden een winkel in een pand aan de Ginnekenweg 60 in Breda. Zestig vierkante meter met elektroschakelmateriaal, ofwel 'alles waar een stekker aan zat.' Omzet: vier tientjes in de week.

"Daar kwamen televisies en radiootjes bij, lampen, discobollen. Borstkolfapparaten, nageldroogapparaten." Als Van Gammeren eenmaal opsomt, is ie niet meer te stoppen.

"Maar ik heb ook kano's geïmporteerd. En een surfgroothandel gehad. Vluchtinformatiesystemen verkocht aan luchthavens in vijf landen en niet te vergeten, ik heb dak- en schotelantennes verkocht én geïnstalleerd. Tot in Portugal aan toe. Ik heb klanten uit Tenerife, de Noordkaap, Turkije. Noem maar op."

PensioenNee, over het pensioen van Van Gammeren hoeft men zich geen zorgen te maken, bevestigt hij. En een glimlach breekt door op zijn gezicht.

"Ik heb vanmorgen eens zitten uitrekenen hoeveel probleempjes ik de afgelopen vijftig jaar heb opgelost voor klanten. Ik kom aan 150.000. Makkelijk. 'Hij doet het niet', 'er komt rook uit'. Van die dingen. Noem mij eens één winkel waar je nog terecht kunt voor een kabeltje op maat of voor een kleine reparatie aan de toonbank? Bij ons dus. Klanten zijn echt teleurgesteld dat ik stop. "En waar moeten we dan straks naartoe", vragen ze. Apparaatje, praatje. Over enkele maanden dus niet meer. Van Gammeren: "Ik stop als ik zin heb, of als ik er geen voldoende omzet meer uit haal."

Opnieuw een rijtje: "De laatste twee, drie jaar zijn in Breda dertien radio- en tv-zaken, vijf computershops en drie onderdelenzaken gesloten. Concurrentie van het grootwinkelbedrijf en internet", legt hij uit. Dus heeft Van Gammeren, meer in het bijzonder zoon Vincent, zich op internet gestort. Zorgthuiswinkel.nl wordt nu nog gerund vanuit een ruimte achterin de winkel van Elgam aan de Wilhelminastraat 17-19.

KelderHij geeft een rondleiding door het pand. Zijn trots: de kelder. Hoogstpersoonlijk eigenhandig uitgegraven door zijn vader zaliger, oprichter van de Gamko (Van Gammeren Koeltechniek) en uitvinder van de snelkoeler voor biertapinstallaties.

Twee keer driehonderd vierkante meter toont hij, volgetast met te veel om op te noemen. Stekkerdozen, opzetstukken, fittingen, schuiftules. Je moet maar weten waar het allemaal voor dient.

Vijf branden moest hij meemaken. En elf inbraken. In één geval ging hij de buit hoogstpersoonlijk terughalen, wat hem een veroordeling voor huisvredebreuk opleverde.

Het vastgoed is verkocht. De hele voorraad is in de aanbieding. Zo lang het nog duurt.