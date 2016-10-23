Espressobar Coffee Mundo winnaar van de AD Koffietest

Tijdens hun huwelijksreis krijgen Koen (38) en Georgette van Beek (36), eigenaars van Coffee Mundo in Sittard, een spannend telefoontje. ,,Het AD is nog een keer langs geweest'', vertelt de barista. De winnaars van de Koffietest maakten zich geen zorgen, zeggen ze later tegen het AD. Tweede is First Things First uit Nijmegen. Vascobelo (Rijnstraat, Amsterdam) eindigt op de derde plaats.

Koen blikt terug op dat moment. "De barista was tevreden met wat hij had geserveerd. Dan zit het goed. Wij hebben een standaard neergezet, die ook wordt nageleefd als wij er niet zijn.'' In het juryrapport zijn over de koffie van Coffee Mundo alleen maar lovende woorden te vinden: smaakt hemels, voortreffelijk, rijke schakering aan aroma's, vol en krachtig.

Liefde voor koffie

Zo'n vijftien jaar geleden maakt Koen kennis met koffie als hij als verkoper van persluchtapparatuur in Zuid-Amerika belandt. ,,Mijn liefde voor koffie werd er geboren.'' Proeven leert Koen in een volgende baan, waarin hij smaakstoffen aan de voedingsindustrie verkoopt. Georgette rijdt ondertussen als accountmanager 50.000 kilometer per jaar door Nederland, 'in een grote, luxe en snelle auto'. Maar 's avonds zeggen zij wel eens tegen elkaar : ,,Is dit wat wij met ons leven willen?''

Kantoorkoffie

Koen zet de eerste stap. Tien jaar geleden begint hij een handel in koffie. ,,Als vertegenwoordiger had ik noodgedwongen sloten slechte koffie gedronken. Dus richtte ik mij als eerste op kantoren. Daarna werd het doel om de oploskorrels bij het midden- en kleinbedrijf aan te pakken.''

Kansen

Alles valt op z'n plaats als er op de historische Markt in Sittard een pandje vrijkomt. Een ideale plek voor een espressobar, vinden Koen en Georgette. Koen: ,,Iedereen verklaarde ons voor gek. Een espressobar? In Sittard? Gaan jullie daarvoor je baan opgeven? Met twee jonge kinderen? Maar wij zagen kansen.''

Zevende plek

Op 10 november 2012 opent Coffee Mundo de deuren. Om een uur later weer dicht te gaan: er is een waterleiding gesprongen. Maar vanaf de tweede dag is de espressobar een succes, met als hoogtepunt een zevende plaats in de AD Koffietest 2014. Sittard leert koffie drinken en valt van de ene verbazing in de andere. Koen en Georgette bereiden met veel passie en liefde precies die koffie die past bij de liefhebbers in hun stad en worden steeds bekender in de regio.

Tweede vestiging

En op dat moment besluit de gemeente Sittard om ook mee te gaan in de vaart der volkeren en de binnenstad nieuwe allure te geven. Oude bebouwing gaat plat en er komt een nieuw ontmoetings- en kenniscentrum met onder meer een Hogeschool. Koen en Georgette zijn onmiddellijk geïnteresseerd en een samenwerking resulteert in de vestiging van een tweede Coffee Mundo in dit nieuwbouwproject.

Perefctie is de norm

De nieuwe zaak is meer dan drie keer zo groot als de zaak op de Markt. ,,Voor wat wij hier wilden neerzetten, moest de norm perfectie zijn. En dat kan alleen als je het hele team op één lijn krijgt. De afwasser moet net zo zeer doordrongen zijn van het belang van zijn werk als de barista.''

Een zaak die staat

Zo is een van de motto's: 'Je moet hier niet werken, dat is je eigen keuze. Je moet het wel leuk vinden om hier te werken.' De taken zijn streng verdeeld. Alleen de barista's staan achter de machines, voor elk kopje de hoeveelheid koffie afgewogen en het doekje waarmee je de stoompijp reinigt, wordt nooit gebruikt voor iets anders. Een cappuccino die er niet goed uitziet, gaat niet 'door'. Tientallen kleine dingen maken Coffee Mundo tot een zaak die staat. De nieuwe vestiging is morgen precies twee maanden open. En dan al de Koffietest winnen. Geen toeval.

