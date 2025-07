Europese gasprijs gaat verder omlaag

4 oktober 2022, 9:59

De Europese gasprijs ging dinsdag verder omlaag na de stevige daling op maandag. De zorgen op de gasmarkt over mogelijke tekorten in de winter lijken steeds verder af te zwakken. Bovendien zouden er de komende weken vrij milde weersomstandigheden zijn in het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, waardoor de verwarming niet hoog opgestookt hoeft te worden.