Op zijn 19e opende Lode van Hattum zijn eerste zaak aan de Beethovenstraat in Amsterdam: Rolling Sushi. Inmiddels is hij 23 en heeft hij nóg een zaak geopend: Rolling Sweets. „Ik hoop dat Rolling een bekend merk wordt.”

23 is ‘ie pas, maar nu al heeft Lode twee horecazaken in Amsterdam: ‘Hoop op TikTok-hit’

Rolling Sweets is een kleurrijke zaak met zoete lekkernijen zoals matcha, overnight oats en cake in blik. „Ik was in Tokio en werd daar helemaal geïnspireerd,” vertelt Lode aan Indebuurt. „Ik zag al die zoete, creatieve snacks en dacht: dit moet naar Amsterdam.”

Lode ging viral met Rolling Sushi

Lode zette zichzelf én zijn eerste zaak, Rolling Sushi, op de kaart met de sushi sandwich: een TikTok-hype. „Mensen stonden echt in de rij. De vraag was: wat wordt de volgende hit?”

In januari reisde hij af naar Japan, waar het idee voor Rolling Sweets ontstond. Hoopt Lode op een nieuwe hit? „Dat hoop je stiekem altijd wel. Het zet je zaak op de kaart en dat is bij iets nieuws wel heel fijn. We doen hard ons best om lekkere sweets te maken en hopelijk zit er een hit tussen zoals de sushi-sandwich.”

Ik ben verder dan vier jaar geleden. Toen dacht ik vaak: ik zie wel Lode van Hattum

Van sushi naar sweets

De overgang van sushi naar sweets was een stap uit zijn comfortzone. „Maar ik ben verder dan vier jaar geleden. Toen dacht ik vaak: ik zie wel. Nu weet ik: als iets niet werkt, moet je meteen schakelen.” Dankzij die ondernemerservaring kon hij zijn verdiende winst uit de sushi-sandwich gebruiken voor zijn nieuwe zaak.

De winkel draait volgens Lode om sweets met een twist: kleurrijk, soms gezond en soms met een functioneel ingrediënt. „We hebben nu een koekje met collageen, dat is goed voor je huid. Maar we zeggen niet dat alles gezond is, hoor. Het moet vooral lekker zijn.”

Cake in een blikje

Het pronkstuk? De blikjes. „In Parijs zag ik matcha in een blikje, in Tokio deden ze er cake in. Toen dacht ik: dit is het.” Lode baalt dat hij niet de eerste in Nederland was met het idee voor deze blikjes, maar hij weet ook: „Je moet je eigen draai geven, je eigen stijl. Dan word je alsnog uniek.”

indebuurt Amsterdam

De producten worden achterin de winkel vers bereid, samen met een ervaren bakker. „Die bakt expres koekjes voor de geur in de winkel. Heel slim, toch?” Er zijn al plannen voor een productiekeuken, samenwerkingen met merken en zelfs vending machines. „Dat is echt een droom. Of op festivals staan met een Rolling-truck: daar werken we naartoe.”

Soms heb je maar één product nodig dat mensen massaal voor de camera gaan testen Lode van Hattum

TikTok als reclamebord

TikTok speelt opnieuw een grote rol. „Je hoopt natuurlijk op een viral moment. Soms heb je maar één product nodig dat mensen massaal voor de camera gaan testen.” De sushi sandwich werkte zo, en ook nu probeert Lode met elk nieuw item iets visueels te creëren. „Onze producten moeten er niet alleen lekker uitzien, ze moeten dat ook écht zijn.”

indebuurt Amsterdam

Familiebedrijf: ondernemen in het bloed

Het ondernemen zit in zijn bloed. De zaken zijn van Lode en hij doet alles op zijn eigen manier, maar zijn ouders helpen regelmatig mee. „Mijn moeder is designer, zij doet de winkelinrichting. En ondanks dat mijn vader een heel druk leven heeft, stond op een gegeven moment alleen nog maar sushi sandwiches te frituren. Ze zijn trots, maar worden ook weleens gek van me. Ik kan namelijk echt heel eigenwijs zijn.”

Lode woont boven zijn zaak in Amsterdam-Zuid. Aan ambitie geen gebrek: „Ik wil Rolling als merk neerzetten. Misschien zelfs kleding maken, maar altijd met die Japanse vibe. Er is nog zoveel mogelijk.”

Kom proeven bij Lode

De zoetigheden van Rolling Sweets zijn houdbaar en dus perfect voor elk moment: „Voor bij je koffie, als traktatie of als cadeau voor familie. Je moet het gewoon eens komen proeven, dan ben je verkocht.”

