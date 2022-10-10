Exporterend bedrijfsleven zet zich schrap voor tegenwind

Handels- en productiebedrijven die de grens over gaan, hebben de problemen in de wereldhandel in september niet verder zien verslechteren. Over de hele linie genomen zien bedrijven dat hun orderintake in september gelijk is gebleven ten opzichte van juli, bij gelijkblijvend volume. Tegelijkertijd wordt vraaguitval steeds vaker genoemd als verstoring. Dit blijkt uit de Monitor Internationale Handel en Logistiek van evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex, maakt zich over die toenemende vraaguitval grote zorgen. ,,We horen dat vaak van leden. Afnemers haken af. Prijzen worden te hoog, bedrijven hebben nog voorraden liggen die ze zelf moeilijk kwijt kunnen. Energie-intensieve bedrijven in chemie en land- en tuinbouw schalen hun productie af. Dat in combinatie met recessie en inflatie is een giftige cocktail. Uiteindelijk gaat dat pijn doen in Nederland, omdat een groot deel van onze welvaart uit export komt”, aldus Koopman. Positief is dat het gebrek aan grondstoffen gestaag zakt.

We zien bijvoorbeeld dat bedrijven steeds vaker een actief HR-beleid voeren. En dat er weer meer gezocht wordt naar nieuwe markten. Uiteindelijk zal dat bedrijven robuuster en wendbaarder maken Bart Jan Koopman, directeur evofenedex

Hogere personeelskosten en energieprijzen eisen steeds meer hun tol

De winstontwikkeling bij bedrijven is significant verslechterd. Inmiddels ziet evofenedex dat terug bij 43 procent van de respondenten. In juli was dat nog bij 34 procent het geval. Hoewel de bedrijven hogere prijzen berekenen aan hun afnemers, eisen de hogere personeelskosten (58 procent) en hogere energieprijzen (ook genoemd door 58 procent van de respondenten, in juli nog 49 procent) hun tol.

,,We zien dat bedrijven steeds pessimistischer worden”, aldus Koopman. ,,We doen dit onderzoek nu een aantal jaar, en de scope waarbinnen de problemen achter de rug zouden zijn, schatten de bedrijven gemiddeld op 6-9 maanden. We zien nu voor het eerst dat die scope langduriger wordt. Respondenten geven nu aan dat ze verwachten dat de uitdagingen nog zullen voortduren na 2023. Aan de ene kant is dat zorgelijk, aan de andere kant dwingt het bedrijven om te kijken naar langetermijnaanpassingen in de bedrijfsvoering en keten. Dat is een goede zaak. We zien bijvoorbeeld dat bedrijven steeds vaker een actief HR-beleid voeren. En dat er weer meer gezocht wordt naar nieuwe markten. Uiteindelijk zal dat bedrijven robuuster en wendbaarder maken.”

